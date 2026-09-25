تحضيرات واسعة لإحياء ذكرى استشهاد نصر الله وصفي الدين

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مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الله والسيد هاشم صفي الدين بعد يومين، تتسارع الاستعدادات والتحضيرات الميدانية والتنظيمية في مناطق عدة، وفي مقدمتها الضاحية الجنوبية لبيروت التي ازدانت ساحاتها وشوارعها بالصور واليافطات المعبرة عن المناسبة تحت شعار "إنا على ".وتشمل الفعاليات والأنشطة، وإيران، فضلاً عن مراسم متزامنة في اليمن وفلسطين ودول عربية وإسلامية عدة.وعلى المستوى التنظيمي، تتضمن الفعاليات المركزية إقامة احتفالية شعبية ورسمية مساء السبت تحت عنوان "ليلة العروج" في موقع الاستشهاد بحارة حريك. ويوم الأحد، يُقام مهرجان إحيائي جامع تتوزع محطاته بين مرقد السيد في الضاحية، ومرقد السيد صفي الدين في بلدة دير قانون النهر جنوباً، ومرقد السيد عباس الموسوي في النبي شيت بالبقاع، على أن تُستكمل هذه المراسم بكلمة متلفزة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم .