تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تحضيرات واسعة لإحياء ذكرى استشهاد نصر الله وصفي الدين

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-09-2026 | 14:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تحضيرات واسعة لإحياء ذكرى استشهاد نصر الله وصفي الدين
تحضيرات واسعة لإحياء ذكرى استشهاد نصر الله وصفي الدين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد  السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين بعد يومين، تتسارع الاستعدادات والتحضيرات الميدانية والتنظيمية في مناطق عدة، وفي مقدمتها الضاحية الجنوبية لبيروت التي ازدانت ساحاتها وشوارعها بالصور واليافطات المعبرة عن المناسبة تحت شعار "إنا على العهد".
Advertisement
 وتشمل الفعاليات والأنشطة، العراق وإيران، فضلاً عن مراسم متزامنة في اليمن وفلسطين ودول عربية وإسلامية عدة.

وعلى المستوى التنظيمي، تتضمن الفعاليات المركزية إقامة احتفالية شعبية ورسمية مساء السبت تحت عنوان "ليلة العروج" في موقع الاستشهاد بحارة حريك. ويوم الأحد، يُقام مهرجان إحيائي جامع تتوزع محطاته بين مرقد السيد نصر الله في الضاحية، ومرقد السيد صفي الدين في بلدة دير قانون النهر جنوباً، ومرقد السيد عباس الموسوي في النبي شيت بالبقاع، على أن تُستكمل هذه المراسم بكلمة متلفزة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
بدء مراسم إحياء ذكرى استشهاد العاملين في مرفأ بيروت
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 01:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد عامر البساط خلال إحياء ذكرى استشهاد العاملين في مرفأ بيروت: ننحني أمام أهالي الضّحايا الذين لا يزالون ينتظرون العدالة
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 01:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24
عون في ذكرى استشهاد بشير الجميل: نجدد العهد بالعمل على استكمال بناء الدولة القوية
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 01:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24
حفل ضخم في القاهرة لإحياء الذكرى الـ50 لرحيل عبد الحليم حافظ
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 01:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

السيد حسن نصر

حسن نصر الله

السيد حسن

يوم الأحد

نصر الله

حزب الله

العراق

البقاع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:47 | 2026-09-25
Lebanon24
16:30 | 2026-09-25
Lebanon24
15:51 | 2026-09-25
Lebanon24
15:45 | 2026-09-25
Lebanon24
15:30 | 2026-09-25
Lebanon24
15:04 | 2026-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24