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لبنان

سلام التقى بن فرحان في نيويورك.. وزير الخارجية السعودي: نثمن الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للحفاظ على الدولة ومؤسساتها

Lebanon 24
25-09-2026 | 23:16
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سلام التقى بن فرحان في نيويورك.. وزير الخارجية السعودي: نثمن الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للحفاظ على الدولة ومؤسساتها
سلام التقى بن فرحان في نيويورك.. وزير الخارجية السعودي: نثمن الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للحفاظ على الدولة ومؤسساتها photos 0
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التقى رئيس الحكومة نواف سلام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ومستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني الأمير يزيد بن محمد بن فهد بن فرحان.
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وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

ورحب الرئيس سلام بالاتفاق على بدء العمل لتفعيل اللجنة السعودية اللبنانية المشتركة، وشكر المملكة على هذه الخطوة، ولا سيما أنها تأتي بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

كما تم البحث في الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار. وأطلع الرئيس سلام وزير الخارجية السعودي على مسار العمل ضمن الإطار الثلاثي، مشدداً على ضرورة أن يترافق هذا المسار مع جدول زمني واضح وآلية للتحقق من تنفيذ الالتزامات.

من جهته، ثمّن الأمير فيصل بن فرحان الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للحفاظ على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
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