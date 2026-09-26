تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تفاوض مؤجل ووقائع ميدانية تتقدّم واليونيفيل في مهب المرحلة الجديدة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
26-09-2026 | 01:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تفاوض مؤجل ووقائع ميدانية تتقدّم واليونيفيل في مهب المرحلة الجديدة
تفاوض مؤجل ووقائع ميدانية تتقدّم واليونيفيل في مهب المرحلة الجديدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
من نيويورك إلى واشنطن وطهران والجنوب، يخوض لبنان الرسمي معركة تثبيت معادلة جديدة عنوانها السيادة وحصرية القرار، لكن خطاب السيادة يصطدم باختبار التنفيذ. فبينما يطالب لبنان بترجمة الإطار الثلاثي إلى خطوات متبادلة ضمن جدول زمني وآلية تحقق واضحة، تشير التحركات الميدانية الإسرائيلية إلى إعادة انتشار جنوبًا وإنشاء مواقع جديدة خلف ما يسمّى الخط الأصفر بما يوحي بأن إسرائيل تعمل على تثبيت وقائع ميدانية قبل اكتمال أي تسوية سياسية.
Advertisement
وفي موازاة ذلك، يترقب لبنان لقاء رئيس الحكومة نواف سلام مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في واشنطن وسط اتصالات وضغوط متصاعدة، في محاولة لانتزاع موقف أميركي قادر على كبح المسار الإسرائيلي، فتل أبيب لا تبدي حتى الآن استعداداً للتعامل مع اتفاق الإطار كقاعدة قابلة للبناء عليها، فيما جاء خطاب بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة خالياً من أي تناول للمسار التفاوضي مع لبنان، ما يفتح علامات استفهام حول موقع هذا الملف في الحسابات الإسرائيلية، ولا سيما في ظل الحراك الدولي الذي كان يفترض أن يوفر فرصة لإعادة دفع المفاوضات إلى الأمام.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وضع  سلام ثلاثة تحديات مصيرية أمام لبنان: استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة، واستعادة القرار الوطني وحصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بمؤسساتها الدستورية، واستعادة كامل الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة عليها. واختصر هذه الأولويات بمعادلة: «ثقة تُبنى، وقرار يُستعاد، وأرض تُحرَّر».
وشدّد سلام على أن السيادة اللبنانية «لا تتجزأ»، مطالبًا بانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، وعودة السكان وإعادة إعمار المناطق المتضررة. وأكد أن المفاوضات مع إسرائيل برعاية أميركية تستند إلى «الإطار الثلاثي» وقاعدتي التبادلية والمرحلية، داعيًا إلى ترجمة الاتفاق إلى خطوات عملية ضمن جدول زمني وآلية تحقق واضحة.
وفي موازاة ذلك، أكد تمسّك الحكومة بحصرية قرار الحرب والسلم بالدولة، رافضًا أن يكون لبنان «ساحة لصراعات الآخرين» أو ورقة تفاوض في أيديهم. كما دعا إلى تجنّب الفراغ الذي قد ينجم عن انتهاء مهمة اليونيفيل، عبر قوة دولية جديدة تواصل مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل وتتكامل مع تنفيذ الإطار الثلاثي.
في المقابل، يكشف الطرح الإيراني الأخير، الذي أدرج جبهة لبنان ضمن مبادرة أوسع تشمل وقف القتال ومضيق هرمز والعقوبات والملف النووي، حجم صعوبة إخراج الساحة اللبنانية من حسابات التفاوض الإقليمي.
وفي موقف داعم للبنان، دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى وقف «الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا ولبنان.
وقال السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى إن جولة روما المرتقبة، التي كان يُفترض عقدها في الأسبوع الأول من تشرين الأول، تأجّلت قليلًا، من دون أن يُحسم حتى الآن موعد جديد لانعقادها.
وأوضح عيسى، أن تعقيدات ملف علي الطاهر أسهمت في تأخير المسار في الجنوب، متوقعًا حصول «تغيّرات قريبًا». وقال عيسى إن تسليم الحزب سلاحه يفتح الباب أمام السلام، فيما يؤدي استمرار الاحتفاظ به، بحسب موقفه، إلى تفويت الفرص. وأضاف أنه في حال نزع السلاح وانسحاب إسرائيل، فلن تكون هناك حاجة إلى اليونيفيل.
ومع اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل يدخل ملف الجنوب  مرحلة جديدة من البحث عن صيغة تمنع حصول فراغ في الوجود الدولي، في وقت تتكثف الاتصالات حول البديل الممكن وطبيعة المهمة التي يمكن أن تتولاها أي قوة جديدة. وفي هذا السياق، تكتسب زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا إلى بيروت الأسبوع المقبل أهمية خاصة، في ظل ترقّب لبناني لما سيحمله من مقترحات وترتيبات للمرحلة المقبلة، فالخيارات المطروحة لم تعد تقتصر على تمديد المهمة بصيغتها الحالية، بل تشمل أفكاراً عدة، بينها تشكيل قوة أوروبية بديلة، أو تعزيز عديد قوة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، إلى جانب المبادرة الفرنسية ـ الإيطالية لتشكيل قوة جديدة.


المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
حرب إيران.. تفاوض على مراحل واتفاق مؤجل
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 10:23:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الجنوب ينتظر كلمة واشنطن والعدو يعمل على تثبيت وقائع ميدانية جديدة
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 10:23:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ضبابية كثيفة تلفّ الواقع اللبناني: التفاوض مجمّد ومرحلة ما بعد "اليونيفيل" في دوامة الاقتراحات
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 10:23:11 Lebanon 24 Lebanon 24
العدو يغيّر الوقائع الميدانية في الجنوب: تقليص دور الأمم المتحدة كوسيط ومراقب
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 10:23:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

الأمين العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

الفرنسية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-09-26
Lebanon24
03:00 | 2026-09-26
Lebanon24
03:00 | 2026-09-26
Lebanon24
02:58 | 2026-09-26
Lebanon24
02:56 | 2026-09-26
Lebanon24
02:45 | 2026-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24