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لبنان

عون في عيد أمن الدولة: عملهم جزء لا يتجزأ من مشروع دولة القانون والمؤسسات

Lebanon 24
26-09-2026 | 01:33
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عون في عيد أمن الدولة: عملهم جزء لا يتجزأ من مشروع دولة القانون والمؤسسات
عون في عيد أمن الدولة: عملهم جزء لا يتجزأ من مشروع دولة القانون والمؤسسات photos 0
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لمناسبة العيد الحادي والأربعين لتأسيس المديرية العامة لأمن الدولة، الذي يصادف اليوم ٢٦ ايلول ، هنأ رئيس الحمهورية العماد جوزاف عون  المدير العام لامن الدولة اللواء ادغار لاوندس والضباط  وسائر العاملين في هذا الجهاز ، مؤكداً اعتزاز الدولة اللبنانية بهذا الصرح الأمني الذي شكّل، منذ نشأته، رافعة أساسية من روافع حماية الاستقرار وصون المال العام.
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وقال الرئيس عون في المناسبة :
"لقد أثبتت المديرية العامة لامن الدولة ،  وبخاصة خلال العامين الماضيين، أنها جهاز يستعيد عافيته ويستأنف دوره الطبيعي بثقة واقتدار، بعدما كانت قد تعرّضت لمحاولات تحجيم وتهميش أضعفت حضورها في مرحلة سابقة. وقد بات واضحاً أن أمن الدولة استعاد موقعه كصمّام أمان في مكافحة الفساد، وكشف شبكاته  في بعض الإدارات والمؤسسات العامة، وضبط التجاوزات والمخالفات التي طالت المال العام وهدرت حقوق المواطنين. هذا الدور، الذي نعتزّ به، ليس مجرد مهمة أمنية تقليدية، بل هو جزء لا يتجزأ من مشروع الدولة الذي نعمل جميعاً على بنائه: دولة القانون والمؤسسات، حيث يُحاسَب المرتكب ويُصان المال العام ويُستعاد ثقة المواطن بإدارته.
وإذ أثني على الجهود الاستثنائية التي بذلها جميع اعضاء أسرة امن الدولة في سبيل ترسيخ هذا الدور، لا يفوتني في هذه المناسبة أن احيي  أرواح شهداء أمن الدولة الأبرار الذين ارتقوا مؤخراً جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف مقرّهم في مدينة النبطية. لقد سقط هؤلاء الأبطال وهم يؤدون واجبهم الوطني، فكانوا شهداء الواجب والوطن معاً، وستبقى تضحياتهم نبراساً يضيء درب زملائهم في مواصلة المسيرة.

إن الدولة اللبنانية، وقد أثبت أمنها الداخلي بمختلف أجهزته أنه قادر على مواكبة التحديات، ستبقى ثابتة في دعم هذا الجهاز وتعزيز إمكاناته وقدراته، بما يمكّنه من الاستمرار في أداء رسالته النبيلة في حماية أمن الوطن ومؤسساته وصون كرامة مواطنيه، وليكون مع المؤسسات العسكرية والأمنية الأخرى ركائز متينة تحمي البلاد واهلها وجميع المقيمين فيها .
كل عام والمديرية العامة لأمن الدولة، وكل من يعمل فيها، بألف خير، وتحية إجلال لأرواح الشهداء في مسكنهم في جوار الله ".
 
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