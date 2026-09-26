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لبنان

ملف مكافحة الطيور في عهدة الجيش؟!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
26-09-2026 | 02:15
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ملف مكافحة الطيور في عهدة الجيش؟!
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لفت مصدرٌ قضائي إلى أن العمل جارٍ بطريقة سريعة على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في ما خصّ ملف مكافحة الطيور في أجواء حرم مطار بيروت الدولي، ولكن البيروقراطية والتدخلات السياسية لأصحاب النفوذ وأهل السياسة، تؤخر بعض الإجراءات المتعلقة بالإقفال والتنفيذ.
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المصدر لفت إلى أن هناك اتصالات بين المعنيين على أعلى المستويات من أجل الإسراع في إنجاز المهمة، كون الوضعية لا تحتمل، وهناك حوادث تتكرر في هذا الشأن وتؤثر على سلامة الطيران.
وقال: "من الممكن تسليم الجيش مهمة التنفيذ، كونه أكثر حزمًا في هذا الملف الذي أصبح يشكل خطرًا على اسم لبنان ككل، وليس على سلامة الطيران فقط".
المصدر: لبنان 24
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