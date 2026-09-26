ملف مكافحة الطيور في عهدة الجيش؟!

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لفت مصدرٌ قضائي إلى أن العمل جارٍ بطريقة سريعة على تنفيذ قرارات في ما خصّ ملف مكافحة الطيور في أجواء حرم ، ولكن البيروقراطية والتدخلات السياسية لأصحاب النفوذ وأهل السياسة، تؤخر بعض الإجراءات المتعلقة بالإقفال والتنفيذ.المصدر لفت إلى أن هناك اتصالات بين المعنيين على أعلى المستويات من أجل الإسراع في إنجاز المهمة، كون الوضعية لا تحتمل، وهناك حوادث تتكرر في هذا الشأن وتؤثر على سلامة الطيران.وقال: "من الممكن تسليم الجيش مهمة التنفيذ، كونه أكثر حزمًا في هذا الملف الذي أصبح يشكل خطرًا على اسم ككل، وليس على سلامة الطيران فقط".