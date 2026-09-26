العدوان الاسرائيلي :من علي الطاهر إلى سُجد والرفيع والريحان

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بعد تركيز العمليات خلال الفترة الماضية على مرتفعات " "، تبرز في الميدان مؤشرات على انتقال التركيز إلى محاور سُجد، جبل الرفيع وجبل ، في نطاق إقليم التفاح.هذا التحول يفتح باباً واسعاً من التساؤلات حول طبيعة الأهداف الإسرائيلية في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن هذه المرتفعات تشكّل امتداداً جغرافياً وعسكرياً للمحور الذي يبدأ من علي الطاهر باتجاه عمق إقليم التفاح.فهل تنظر إلى هذه المنطقة باعتبارها امتداداً للثقل العسكري لـ" "، وبالتالي تسعى إلى الضغط عليها وتفكيك ما تعتبره بنية عسكرية فيها، أم أن الانتقال من محور علي الطاهر إلى سُجد والرفيع والريحان يندرج ضمن محاولة أوسع لإعادة رسم نطاق السيطرة والانتشار في هذه المرتفعات؟اللافت أن السؤال لم يعد فقط: ماذا بعد علي الطاهر، بل يمكن أن يصل المسار في حال انتقل الضغط فعلاً نحو الريحان وإقليم التفاح.