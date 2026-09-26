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لبنان

العدوان الاسرائيلي :من علي الطاهر إلى سُجد والرفيع والريحان

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
26-09-2026 | 03:15
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العدوان الاسرائيلي :من علي الطاهر إلى سُجد والرفيع والريحان
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بعد تركيز العمليات الإسرائيلية خلال الفترة الماضية على مرتفعات "علي الطاهر"، تبرز في الميدان مؤشرات على انتقال التركيز إلى محاور سُجد، جبل الرفيع وجبل الريحان، في نطاق إقليم التفاح.
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هذا التحول يفتح باباً واسعاً من التساؤلات حول طبيعة الأهداف الإسرائيلية في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن هذه المرتفعات تشكّل امتداداً جغرافياً وعسكرياً للمحور الذي يبدأ من علي الطاهر باتجاه عمق إقليم التفاح.
فهل تنظر إسرائيل إلى هذه المنطقة باعتبارها امتداداً للثقل العسكري لـ"حزب الله"، وبالتالي تسعى إلى الضغط عليها وتفكيك ما تعتبره بنية عسكرية فيها، أم أن الانتقال من محور علي الطاهر إلى سُجد والرفيع والريحان يندرج ضمن محاولة أوسع لإعادة رسم نطاق السيطرة والانتشار في هذه المرتفعات؟
اللافت أن السؤال لم يعد فقط: ماذا بعد علي الطاهر، بل إلى أين يمكن أن يصل المسار الإسرائيلي في حال انتقل الضغط فعلاً نحو الريحان وإقليم التفاح.



المصدر: لبنان 24
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