الأحراج بين "فوضى" قطع الأشجار المنظمة والنار الإسرائيلية

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تبدي جهات معنية بالوضع البيئي خشيتها من أن تكون مناطق حرجية عدة أمام ما تصفه بـ "فوضى منظمة" في قطع الأشجار، في ظل تنامي نشاط مجموعات باتت تتعامل مع الأحراج كمصدر مفتوح للرزق، مستفيدة من غياب الرقابة الجدية ومن واقع اقتصادي واجتماعي يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم. وتقول هذه الجهات إن ما يجري لم يعد يقتصر على حالات فردية أو على مواطنين يقطعون بعض الأشجار لتأمين التدفئة، بل إن الحديث يدور في بعض المناطق عن مجموعات منظمة تعرف مواقع الأشجار، وتحدد الكميات، وتقوم بقطعها ونقلها وبيعها، مستفيدة من الطلب المتزايد على الحطب.ويأتي ارتفاع أسعار المازوت ليشكل عاملًا إضافيًا في هذا المسار، بعدما شهد سعر الصفيحة ارتفاعًا مضاعفًا منذ شباط الماضي حتى اليوم، الأمر الذي جعل كلفة التدفئة عبئًا إضافيًا على العائلات، ويدفع شريحة من المواطنين إلى البحث عن بدائل أقل كلفة. إلا أن المشكلة، وفق المعنيين، تبدأ عندما تتحول الحاجة إلى سوق مفتوحة لاستنزاف الأحراج، خصوصًا في ظل تفشي منطق "كل مين إيدو الو"، حيث تصبح حماية الحرجية مرتبطة بقدرة كل مجموعة محلية على فرض أمر واقعها.وتحذر المصادر البيئية من أن الأخطر هو أن بعض عمليات القطع لا تميّز بين الأشجار اليابسة والأشجار الحيّة، ولا بين الأحراج الطبيعية والأراضي الخاصة، فيما تؤدي عمليات القطع العشوائي إلى إضعاف التربة وتعريضها للانجراف، وإلى خسارة التنوع البيولوجي، فضلًا عن صعوبة تعويض الأشجار المعمرة التي تحتاج عقودًا قبل أن تستعيد الأحراج شكلها الطبيعي.لكن "المجزرة البيئية" لا تتوقف عند حدود ما يجري داخل الأراضي البعيدة عن نيران الحرب المباشرة. ففي الجنوب، تتعرض مساحات واسعة من البساتين والأراضي الزراعية والأحراج لأضرار مباشرة نتيجة العمليات العسكرية ، من خلال إحراق الأشجار واستهداف الأراضي الزراعية، ما يضيف عاملًا خارجيًا بالغ القسوة إلى الاستنزاف الذي تتعرض له البيئة اللبنانية من الداخل.وهكذا يجد نفسه أمام مشهد بيئي شديد الخطورة: أشجار تُقطع بسبب أزمة الطاقة، وأخرى تُحرق بفعل الحرب، فيما الرقابة عاجزة عن وقف الاستنزاف في أكثر من منطقة.