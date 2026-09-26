أطلق النار على دورية لقوى الأمن… وشعبة المعلومات ترصده وتوقفه

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لشعبة المعلومات، بتاريخ 08-09-2026، حول حصول عملية إطلاق نار من سلاح حربي من نوع “كلاشينكوف” باتجاه دورية لقوى الأمن الداخلي، ما أدّى إلى إصابة اثنين من عناصرها أثناء تنفيذ الدورية عملية مداهمة في محلّة ، وفرار مطلق النار إلى جهة مجهولة.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة مطلق النار وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت إلى تحديد هويّته، وتبيّن أنّه يدعى:غ. ف. (مواليد عام ١٩٩٤، فلسطيني الجنسية)وهو من أصحاب السوابق بجرائم سلب وسرقة، وبحقّه خلاصتا حكم بجرم السلب تقضيان بالحبس المؤبّد.بتاريخ 10-09- 2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الأوزاعي.أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وسُلّم إلى المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص.