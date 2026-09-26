تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خصوم "حزب الله" يعتمدون التهدئة.. مرحلة الاحتواء بدأت

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
26-09-2026 | 05:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
خصوم حزب الله يعتمدون التهدئة.. مرحلة الاحتواء بدأت
خصوم حزب الله يعتمدون التهدئة.. مرحلة الاحتواء بدأت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بدأت الكواليس السياسية في لبنان تشهد همساً متزايداً حول الأسباب التي تدفع بعض الأطراف التي دخلت خلال المرحلة الماضية في خصومة حادة مع"حزب الله"، وخصوصاً داخل السلطة، إلى تخفيف لهجتها والانتقال تدريجياً نحو خطاب أكثر هدوءاً في التعامل معه ومع بيئته.
Advertisement

هذا التحول لا يزال في بداياته، لكنه بات ملحوظاً في أكثر من محطة. فمن مواقف رئيس الجمهورية جوزاف عون، وصولاً إلى طريقة تعاطي بعض الوزراء مع "الحزب"، ثمة من يرى أن مقاربة جديدة بدأت تتشكل داخل مؤسسات الدولة، تختلف في أسلوبها عن المناخ الذي ساد خلال الأشهر الماضية.
المفارقة أن هذا التبدل يأتي بعد أشهر فقط من موقف رسمي شديد اللهجة. ففي آذار الماضي، قرر مجلس الوزراء حظر النشاطات الأمنية والعسكرية للحزب وإلزامه بتسليم سلاحه وحصر نشاطه في المجال السياسي، فيما أكد رئيس الحكومة نواف سلام في حينه أن الدولة لا تسعى إلى مواجهة مع الحزب.
بحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن نصائح خارجية وصلت خلال الفترة الأخيرة إلى عدد من المعنيين في لبنان، ومفادها أن الذهاب بعيداً في معاداة" الحزب" أو محاولة عزل بيئته سياسياً وشعبياً قد لا يؤدي إلى النتيجة المطلوبة، بل ربما يدفع هذه البيئة إلى مزيد من الالتفاف حوله.
وتقول المصادر إن المقاربة التي يجري تداولها تقوم على الفصل، قدر الإمكان، بين الخلاف السياسي مع "الحزب" وبين التعامل مع البيئة الشيعية عموماً. وهذا التوجه يتقاطع مع مسار أميركي تحدثت عنه تقارير صحافية أخيراً، شمل فتح قنوات تواصل مع مؤسسات وشخصيات شيعية ومحاولة مخاطبة سكان الجنوب بصورة مباشرة.
ووفق المصادر نفسها، فإن النظرة الخارجية تعتبر أن هناك فرصة سياسية لا ينبغي إضاعتها، انطلاقاً من اعتقاد بوجود نقمة داخل جزء من الشارع الشيعي نتيجة تداعيات الحرب وحجم الخسائر والأعباء التي تحملتها هذه البيئة. لكن حجم هذه النقمة واتجاهاتها السياسية الفعلية يبقيان موضع تقديرات متباينة، ولا يمكن التعامل معهما باعتبارهما حقيقة محسومة.
من هنا، تبدو الفكرة المطروحة مختلفة عن سياسة العزل المباشر: احتواء "البيئة" بدلاً من دفعها إلى الزاوية، وفتح أبواب الدولة أمامها، والتعامل مع مطالبها الاجتماعية والإنمائية، ومحاولة إعادة بناء الثقة بينها وبين المؤسسات الرسمية.
وعليه، فإن استيعاب"حزب الله"، وفق هذه المقاربة، لا يبدأ بالضرورة من مواجهة مباشرة معه، بل من محاولة بناء علاقة مختلفة مع "البيئة"التي يستند إليها. فكلما استطاعت الدولة أن تقدم لهذه البيئة حضوراً وخدمات وضمانات وشعوراً بالشراكة، اعتقد أصحاب هذه الرؤية أن قدرتها على توسيع مساحة تأثيرها داخلها ستصبح أكبر.
وهنا تحديداً يصبح السؤال السياسي الأهم: هل نحن أمام تبدل فعلي في استراتيجية السلطة تجاه "الحزب"، أم مجرد مرحلة هدوء تفرضها الظروف الداخلية والإقليمية بانتظار ما ستؤول إليه التطورات المقبلة؟
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
" حزب الله و" التيار": مرحلة مختلفة ولا طلاق سياسياً
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 14:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
فيفا يردّ على خصوم إنفانتينو.. هل بدأت معركة الخلافة؟
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 14:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
عون و"حزب الله": الصراع في مرحلة اللاعودة
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 14:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إتصالات واشنطن تربك "الخصوم"
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 14:56:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

مؤسسات الدولة

مجلس الوزراء

جوزاف عون

حزب الله

الجمهوري

الشيعية

جمهورية

الشيعي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2026-09-26
Lebanon24
07:00 | 2026-09-26
Lebanon24
06:55 | 2026-09-26
Lebanon24
06:47 | 2026-09-26
Lebanon24
06:30 | 2026-09-26
Lebanon24
06:04 | 2026-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24