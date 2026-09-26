مع عودة إير فرانس وترانسافيا إلى بيروت.. هل تنخفض أسعار تذاكر السفر؟

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وتأتي عودة الشركتين بعد تعليق الرحلات منذ 28 شباط 2026، على خلفية التطورات الأمنية والتصعيد العسكري في المنطقة ولبنان.مقاعد أكثر... ومنافسة أكبرويبدو ان عودة الشركتين الفرنسيتين لا تعني استئناف الرحلات المتوقفة فحسب، بل تضيف أيضًا مزيدًا من المقاعد والخيارات أمام المسافرين، ما يعيد تنشيط المنافسة على خط بيروت ـ .وفي هذا السياق، اعتبر رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود أن عودة "إير فرانس" و"ترانسافيا" تعزز المنافسة في سوق النقل الجوي، وقد تساهم في خفض أسعار التذاكر، نتيجة زيادة الخيارات المتاحة أمام المسافرين.كما تحمل هذه العودة، بحسب عبود، دلالة على قدرة على استقبال شركات الطيران الدولية وفق المتطلبات الأمنية المعتمدة.علما ان خط بيروت ـ باريس يكتسب أهمية خاصة، في ظل حركة السفر المستمرة بين وفرنسا، إضافة إلى وجود جالية لبنانية كبيرة في ، ما يحافظ على مستوى مرتفع من الطلب على الرحلات المباشرة.هل تبدأ معركة الأسعار؟مع عودة "ترانسافيا" تحديدا إلى الخط، من المتوقع ان تتسع المُنافسة بين شركات الطيران، ما يمنح المسافرين خيارات إضافية من حيث الأسعار ومواعيد الرحلات وشروط السفر.و"ترانسافيا" شركة طيران منخفضة التكلفة تابعة لمجموعة Air France-KLM، ومن شأن عودتها إلى الخط أن تضيف خيارًا جديدًا إلى جانب "إير فرانس" وغيرها من الشركات العاملة بين بيروت وباريس.وبالتالي قد يؤدي ارتفاع عدد الشركات والمقاعد المُتاحة إلى دفع شركات الطيران نحو تقديم أسعار أكثر تنافسية، ولا سيما خلال الفترات التي يكون فيها الطلب على السفر منخفضًا.لكن ذلك لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار على مدار العام، إذ تتأثر أسعار تذاكر الطيران بعوامل عدة، أبرزها موعد السفر، والموسم، وحجم الطلب، ونسبة المقاعد المحجوزة، وتوقيت الحجز، إضافة إلى الضرائب والرسوم وتكاليف التشغيل.لذلك، قد تكون انعكاسات المنافسة أكثر وضوحًا خلال الفترات الهادئة، في حين قد تبقى الأسعار مرتفعة خلال مواسم السفر والأعياد وفترات الذروة.عين المسافر على السعرأما بالنسبة إلى المسافر اللبناني، فيبقى المؤشر الأهم هو سعر تذكرة السفر، حيث ان زيادة عدد الرحلات والمقاعد المتاحة قد تفتح المجال أمام عروض أكثر تنافسية، لكن حجم أي انخفاض محتمل سيبقى مرتبطًا بالطلب وتوقيت السفر ومعدلات الحجوزات.إذن مع عودة الشركتين، يدخل خط بيروت ـ باريس مرحلة جديدة عنوانها خيارات أوسع ومقاعد أكثر ومنافسة مُتجددة، فيما سيكون سعر التذكرة الاختبار الأبرز لمدى انعكاس هذه المُنافسة على المسافرين.