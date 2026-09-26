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لبنان

تزامناً مع احياء الذكرى الثانية لاغتيال نصرالله.. تدابير سير في بئر حسن وبرج أبي حيدر غداً

Lebanon 24
26-09-2026 | 04:08
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تزامناً مع احياء الذكرى الثانية لاغتيال نصرالله.. تدابير سير في بئر حسن وبرج أبي حيدر غداً
تزامناً مع احياء الذكرى الثانية لاغتيال نصرالله.. تدابير سير في بئر حسن وبرج أبي حيدر غداً photos 0
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أعلنت المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي انه سيُقام، عند الساعة 16.30 من تاريخ 27-09-2026، مهرجان إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، وذلك في مرقد سيد الشهداء – بئر حسن (طريق المطار).
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لذلك، سيتمّ إقفال الطرقات المؤدية إلى المرقد من جهة طريق المطار القديم وأوتوستراد زياد الرحباني، وتحويل السير إلى طرقات أخرى، اعتبارًا من الساعة 13.00 من التاريخ المذكور ولحين انتهاء المهرجان.

ثانيًا:

بتاريخ 27-09-2026، ستقوم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بإصلاح عطل طارئ في شارع برج أبي حيدر، أمام مبنى المدني، وذلك اعتبارًا من الساعة 8.30 ولغاية الساعة 12.30.

ستؤدّي هذه الأعمال إلى منع مرور السير في مكان الأشغال وتحويله من تقاطع الرفاعي – بوليفار صائب سلام (كورنيش المزرعة) باتجاه الكولا، على الشكل الآتي:

السير القادم من شارع برج أبي حيدر: يمينًا باتجاه شارع الأسير، ثم يمينًا تحت جسر الكولا، فَيسارًا باتجاه فلافل الزاوية، ومن ثمّ يسارًا باتجاه شارع قدموس – مستديرة الكولا.

يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
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قوى الأمن الداخلي

الله السيد حسن

حزب الله السيد

الأمين العام

الله السيد

السيد حسن

حزب الله

نصرالله

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