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لبنان

منخفض جوي من تركيا سيؤثر على لبنان.. الأمطار عائدة في هذا الموعد

Lebanon 24
26-09-2026 | 04:16
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منخفض جوي من تركيا سيؤثر على لبنان.. الأمطار عائدة في هذا الموعد
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أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني بأن طقسا خريفيا متقلبا نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية مركزه جنوب غرب تركيا مما يؤدي الى تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خاصة يوم الاثنين. 
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الطقس المتوقع في لبنان:
السبت:
غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية.

الأحد:
غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تنشط الرياح أحياناً. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية فترة قبل الظهر.

 الإثنين:
غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والساحل بينما تنخفض في الداخل، يتوقع تساقط أمطار متفرقة أحياناً  مع احتمال حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الشمالية كما تبقى الرياح ناشطة مما يؤدي الى ارتفاع موج البحر. 

 الثلاثاء:
غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ أحياناً بشكل متفرق خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.



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المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

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