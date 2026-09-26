هاني يزور العراق للبحث في تصدير التفاح اللبناني

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ومن المقرّر أن يلتقي هاني وزير الزراعة وعددًا من كبار مستوردي المنتجات الزراعية ، لبحث زيادة صادرات التفاح إلى السوق ، ومتطلبات الاستيراد، وتعزيز التواصل المباشر بين المصدّرين والمستوردين. وتأتي الزيارة في إطار جهود الوزارة لتأمين أسواق إضافية للمحصول، بما يساعد على تصريفه وتحسين العائد للمزارعين.كذلك، يُرتقب، بالتنسيق مع وزير المال ، عقد لقاء لبحث الصعوبات المرتبطة بالتحويلات المالية من العراق إلى لبنان، وأثرها في انتظام العمليات التجارية وتحصيل مستحقات المصدّرين.وتؤكد أن هذه الزيارة، على قصر مدتها، تهدف إلى متابعة الملفات العملية التي تؤثر في حركة التصدير، وصولًا إلى تسهيل وصول التفاح اللبناني إلى السوق العراقية وضمان عودة عائداته إلى المنتجين.