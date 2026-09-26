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لبنان

متى ستنخفض الحرارة؟ إليكم نشرة "طقس لبنان"

Lebanon 24
26-09-2026 | 07:34
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
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كذلك، سيسجل نشاط في الرياح أحياناً، مع تتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية فترة قبل الظهر. 


وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس خريفي متقلب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة القادمة مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية مركزه جنوب غرب تركيا مما يؤدي الى تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خاصة يوم الاثنين. 



معدل درجات الحرارة لشهر أيلول: طرابلس بين 22 و32 م°، بيروت 24 و32، زحلة بين 16 و32 م°.



- الطقس المتوقع في لبنان:



السبت: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية.



الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تنشط الرياح أحيانا. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية فترة قبل الظهر. 



الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والساحل بينما تنخفض في الداخل، يتوقع تساقط أمطار متفرقة أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الشمالية كما تبقى الرياح ناشطة مما يؤدي الى ارتفاع موج البحر.



الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ أحيانا بشكل متفرق خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.



- الحرارة على الساحل من 24 إلى 29 درجة، فوق الجبال من 15 إلى 24 درجة، في الداخل من 16 إلى 31 درجة.



- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و30 كم /س.



- الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و70%.



- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.  حرارة سطح الماء: 28°م.



- الضغط الجوي: 1014 HPA، أي ما يعادل: 761 ملم زئبق,



- ساعة شروق الشمس: 06:29، ساعة غروب الشمس: 18:30

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