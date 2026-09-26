تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عن الكهرباء.. كلام جديد من باسيل وهذا ما قاله

Lebanon 24
26-09-2026 | 07:49
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عن الكهرباء.. كلام جديد من باسيل وهذا ما قاله
عن الكهرباء.. كلام جديد من باسيل وهذا ما قاله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

توجّه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى الحكومة ووزارة الطاقة بسلسلة أسئلة تحت عنوان "شو قلتوا وشو عملتوا؟"، مستعرضاً الوعود التي أُطلقت في ملف الكهرباء، ومتهماً القيمين على القطاع بالتسبب بتراجع التغذية وزيادة الأعباء على المواطنين.

 
Advertisement

وقال باسيل: "قلتم إنكم خلال ستة أشهر ستؤمّنون الكهرباء 24/24. ماذا فعلتم بعد 20 شهراً؟ أطفأتم عن قصد كل المعامل وأوصلتم البلد إلى العتمة 24/24". وأشار إلى أن التغذية وصلت في مراحل سابقة إلى 20 و21 ساعة يومياً، فيما بلغت بعد أزمة 2019، وفي عهد وزير الطاقة السابق وليد فياض، نحو عشر ساعات.

 

وأضاف أن الوزارة الحالية تسلّمت تعرفة كهرباء أعلى بثلاث مرات من السابقة، وكان لدى مؤسسة كهرباء لبنان، بحسب قوله، 700 مليون دولار، إضافة إلى 60 مليوناً لدى منشآت النفط، متابعاً: "صرفتم الـ760 مليون دولار ووصلتم بالخزينة إلى صفر دولار وبالكهرباء إلى العتمة الشاملة".

 

ورداً على تحميل السياسات السابقة مسؤولية الأموال التي أُنفقت على دعم الكهرباء، قال باسيل إن القوى الموجودة اليوم في السلطة كانت شريكة في إنفاق الـ22 مليار دولار منذ التسعينات، عبر التصويت في مجلسي الوزراء والنواب لمصلحة سياسة الدعم، في حين أن خطط "التيار" كانت تقوم على وقف هذا النهج.

 

3 مليارات دولار للمولدات

 
 

وتوقف باسيل عند كلفة المولدات الخاصة، قائلاً: "زدتم فاتورة المولدات 3 مليارات دولار بالسنة، يأخذونها من جيوب اللبنانيين زيادة عن فاتورة الكهرباء"، معتبراً أن تراجع ساعات التغذية الرسمية يؤدي إلى تشغيل المولدات لساعات أطول وزيادة أرباح أصحابها ومستوري المازوت.

 

الهيئة الناظمة

 
 

وفي ملف الهيئة الناظمة، قال باسيل إن تعيينها جرى من دون تعديل قانون الكهرباء، رغم المطالبة بذلك سابقاً، مشيراً إلى استقالة رئيس الهيئة وأحد أعضائها. وأضاف أن الهيئة لم تتمكن، وفق قوله، من أداء دورها، وأن ما صدر عنها اقتصر على "عموميات وكلام إنشائي من دون أرقام أو مواعيد أو برنامج تنفيذي".

 

وتابع: "اليوم عُيّنت الهيئة ولم تأتِ الكهرباء. انقلب السحر على الساحر وأوقعتم أنفسكم وقطاع الكهرباء في المشكلة".

 

وتطرق باسيل إلى الانتقادات التي وُجهت سابقاً إلى "التيار" بسبب عبارة "ما خلّونا"، قائلاً إن وزير الطاقة أعلن عند تسلمه مهامه عدم الحاجة إلى خطة جديدة، باعتبار أن الخطط موجودة في الوزارة والمطلوب تنفيذها.

 

وأضاف: "اليوم تلمّحون للبنانيين إلى أنه ما خلّوكم"، متهماً الفريق السياسي للوزير بمنعه من تنفيذ الخطط القائمة، وسأل: "وين ما خلّوكم؟ دلّونا".

 

30 مشروع قرار

 
 

وقال باسيل إن وزارة الطاقة قدمت خلال 20 شهراً نحو 30 مشروع قرار إلى مجلس الوزراء، قُبلت جميعها باستثناء مشروع واحد أُرجئ في حزيران بسبب ملف الفيول العراقي.

 

وذكر أن هذه المشاريع، بحسب قوله، لم تتضمن ما يؤدي إلى زيادة إنتاج الكهرباء أو تأمين المياه أو استخراج النفط، بل تركزت على "طلبات سفر وعرض مواضيع وإقالات وتعيينات".

 

التدقيق والبواخر والفيول

 
 

وفي ملف التدقيق الجنائي في البواخر، قال باسيل: "لن يصدر منه شيء لأنه كذبة جديدة. نرحب بالتدقيق في الملف"، مشيراً إلى أن ملف الفيول أصبح أمام القضاء، وأن "التيار" تقدم بشكوى ويتابع القضية قضائياً.

 

250 مليون دولار مستحقات

 
 

وتطرق باسيل إلى مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان على إدارات الدولة، المقدرة بنحو 250 مليون دولار، قائلاً إن الحديث عنها باعتبارها حلاً لأزمة الكهرباء يطرح تساؤلات، بعدما جرى، وفق قوله، إنفاق 700 مليون دولار من دون تحسن التغذية.

 

وأشار إلى أن نحو نصف هذه المستحقات، أي قرابة 125 مليون دولار، يعود إلى مؤسسات المياه التابعة بدورها لوزارة الطاقة، متسائلاً: "هل تريدون أن تفلسوا مؤسسات المياه أكثر وتقطعوا المياه عن الناس بعدما قطعتم عنهم الكهرباء؟".

 

وفي ملف السدود، قال باسيل إن القيمين على الوزارة أمضوا نحو 30 شهراً في التدقيق بالمشاريع، ويتحدثون حالياً عن الاستعانة بجهات دولية لإعادة تقييمها، رغم أن دراساتها أعدتها، بحسب قوله، شركات دولية وخضعت سابقاً للتدقيق.

 

وختم: "هذه السدود درستها شركات دولية، ونحن أتينا بشركة دولية دققت فيها وأعطت الموافقة عليها قبل أن نقبل بها. من الذي منعكم من أن تكملوا مشاريع المياه إلا أنتم؟".

مواضيع ذات صلة
زيدان يحسم موقفه من ميسي.. وهذا ما قاله
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 18:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُفاوضات روما... وهذا ما قاله الرئيس عون عن مسار المُباحثات
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 18:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يقال في إسرائيل بشأن "حزب الله"؟ كلام عن "7 أكتوبر"
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 18:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل من الشوف: لبنان لا يُبنى بالغلبة بل بالشراكة والكذبة في الكهرباء ستنكشف
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 18:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

مجلس الوزراء

جبران باسيل

العراقي

العراق

التيار

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2026-09-26
Lebanon24
11:05 | 2026-09-26
Lebanon24
11:02 | 2026-09-26
Lebanon24
10:30 | 2026-09-26
Lebanon24
10:00 | 2026-09-26
Lebanon24
09:59 | 2026-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24