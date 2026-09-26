رياضة "البادمنتون" تكبر بصمت... هل تتحول إلى مشروع لبناني؟

Advertisement الدوحة | رياضة | نت" style="width: 100%; height: 100%;" /> الدوحة | رياضة | نت" style="width: 100%; height: 100%;" /> بعيداً عن ضجيج كرة السلة وكرة القدم، تتوسع رياضة "البادمنتون" بهدوء داخل الأندية . المؤشر الأحدث جاء من كأس لعام 2026، التي استقطبت في مرحلتها الأخيرة أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 20 نادياً، وتوزعت منافساتها على فئات عمرية متعددة للذكور والإناث. رقم لا يصنع إنجازاً دولياً بمفرده، لكنه يكشف وجود قاعدة أوسع مما قد يتوقعه الجمهور اللبناني.



و"البادمنتون"، أو الريشة الطائرة، لعبة تُقام داخل صالة وعلى ملعب مستطيل تفصل بين جانبيه شبكة. يستخدم اللاعبون مضارب خفيفة لضرب الريشة ومنعها من ملامسة أرضهم، ويمكن خوض المباريات بصورة فردية أو ثنائية. ويكسب اللاعب نقطة عند فوزه بكل تبادل، فيما تُلعب المباراة حالياً من ثلاث جولات، يحسمها من يفوز بجولتين، وكل جولة من 21 نقطة. وقد أقر الانتقال إلى نظام 15 نقطة اعتباراً من 4 كانون الثاني 2027، بهدف جعل المباريات أقصر وأكثر سرعة.





تبدو اللعبة بسيطة عند تجربتها للمرة الأولى، لكنها تصبح مختلفة تماماً على المستوى التنافسي. فهي تحتاج إلى سرعة رد فعل، وحركة متواصلة داخل الملعب، ودقة في توجيه الريشة، إضافة إلى قدرة بدنية تسمح للاعب بالانتقال بين الدفاع والهجوم خلال ثوانٍ.



هذا المزيج قد يفسر انجذاب الأطفال إليها. فبدايتها لا تحتاج إلى تجهيزات معقدة، ويمكن ممارستها في صالات المدارس والأندية، كما أنها تمنح الفتيات والفتيان فرصاً متساوية للمنافسة.



التحدي اللبناني الحقيقي يبدأ بعد ارتفاع عدد المشاركين. فالانتقال من بطولة محلية مزدحمة إلى نتائج خارجية يحتاج إلى مدربين متخصصين، وتصنيف وطني منتظم، وبطولات متواصلة، واحتكاك آسيوي ودولي. ومن دون ذلك، قد تبقى المشاركة الواسعة نشاطاً موسمياً بدلاً من أن تتحول إلى مسار احترافي.