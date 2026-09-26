في سجد...هذا ما استهدفه الجيش الاسرائيلي

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أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر "أكس"، أنه نفّذ غارة على مستودع أسلحة تابع لحزب الله في منطقة سجد جنوب لبنان.
وبحسب بيان الجيش، جاءت الغارة بعد رصد وسائل قتالية قال إنها شكّلت تهديدًا للقوات الإسرائيلية العاملة في المنطقة، مشيرًا إلى أن المستودع كان يضم أسلحة قال إنها استُخدمت لاستهداف قواته وعرقلة نشاطها.
#عاجل | في أعقاب رصد وسائل قتالية شكّلت تهديدًا لقواتنا: جيش الدفاع يهاجم مستودع وسائل قتالية تابعًا لحزب الله الإرهابي في منطقة سجد في جنوب لبنان
⭕️هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم (السبت) مستودعًا لوسائل قتالية تابعًا لتنظيم حزب الله الإرهابي في منطقة سجد في جنوب لبنان.…
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) September 26, 2026
#عاجل | في أعقاب رصد وسائل قتالية شكّلت تهديدًا لقواتنا: جيش الدفاع يهاجم مستودع وسائل قتالية تابعًا لحزب الله الإرهابي في منطقة سجد في جنوب لبنان
⭕️هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم (السبت) مستودعًا لوسائل قتالية تابعًا لتنظيم حزب الله الإرهابي في منطقة سجد في جنوب لبنان.…