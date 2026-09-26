في سجد...هذا ما استهدفه الجيش الاسرائيلي

أعلن الجيش ، في بيان عبر "أكس"، أنه نفّذ غارة على مستودع أسلحة تابع لحزب الله في منطقة سجد .

وبحسب بيان الجيش، جاءت الغارة بعد رصد وسائل قتالية قال إنها شكّلت تهديدًا للقوات العاملة في المنطقة، مشيرًا إلى أن المستودع كان يضم أسلحة قال إنها استُخدمت لاستهداف قواته وعرقلة نشاطها.