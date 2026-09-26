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لبنان

في سجد...هذا ما استهدفه الجيش الاسرائيلي

Lebanon 24
26-09-2026 | 11:05
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أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر "أكس"، أنه نفّذ غارة على مستودع أسلحة تابع لحزب الله في منطقة سجد جنوب لبنان.

وبحسب بيان الجيش، جاءت الغارة بعد رصد وسائل قتالية قال إنها شكّلت تهديدًا للقوات الإسرائيلية العاملة في المنطقة، مشيرًا إلى أن المستودع كان يضم أسلحة قال إنها استُخدمت لاستهداف قواته وعرقلة نشاطها.

 
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