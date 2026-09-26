تفاصيل ساعات ما قبل اغتيال نصرالله.. ماذا حصل؟

لم يكن يوم اغتيال الأمين العام لـ" " حسن نصرالله، في 27 أيلول 2024، يوماً منفصلاً عن سياقه. ففي الساعات الأربع والعشرين التي سبقته، كانت المنطقة تعيش سباقاً بين محاولة دولية لوقف النار وبين تصعيد إسرائيلي متسارع استهدف قيادات الحزب وبنيته العسكرية، قبل أن تصل الضربات إلى رأس الهرم في الحزب.

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الخميس 26 أيلول.. هدنة مطروحة والحرب تتصاعد