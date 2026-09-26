رفع "بدل النقل" مسكّن موقت

أشار مصدر اقتصادي عبر " " إلى أن توجه الحكومة الى زيادة "بدل النقل" ليس سوى مسكّن موقت يلتهمه التضخم سريعاً في ظل الأوضاع الراهنة والتطورات الميدانية المستمرة.

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فالنهوض الاقتصادي الحقيقي لا يكمن في هذه الحلول الترقيعية، بل يبدأ بفرض الاستقرار السياسي والأمني لإعادة بناء وجذب الاستثمارات، بالتوازي مع إصلاح القطاع المصرفي لتأمين السيولة، ودعم القطاعات المنتجة والتغلب على أزمة الطاقة والبنية التحتية، فضلاً عن إرساء تصحيح بنيوي شامل للأجور يربط الرواتب بالإنتاجية الفعلية وتفعيل شبكات الأمان الاجتماعي.