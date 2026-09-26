تصعيد ميدانيّ في جنوب لبنان.. هذا ما حصل مساء

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شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان، مساء السبت، قصفاً وغارات إسرائيلية، تخللها تمشيط بالأسلحة الرشاشة وإلقاء قنابل مضيئة.
وتعرّضت أطراف بلدتي كفرتبنيت وزوطر الشرقية لقصف مدفعي متقطع، كما طال القصف بلدات بني حيان، المنصوري، السلوقي، أطراف برعشيت، النبطية الفوقا ودوحة كفررمان.
وتزامن… pic.twitter.com/RHVRX4jvER
— lebanon 24 (@Lebanon24) September 26, 2026
شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان، مساء السبت، قصفاً وغارات إسرائيلية، تخللها تمشيط بالأسلحة الرشاشة وإلقاء قنابل مضيئة.
وتعرّضت أطراف بلدتي كفرتبنيت وزوطر الشرقية لقصف مدفعي متقطع، كما طال القصف بلدات بني حيان، المنصوري، السلوقي، أطراف برعشيت، النبطية الفوقا ودوحة كفررمان.
وتزامن… pic.twitter.com/RHVRX4jvER