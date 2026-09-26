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لبنان

تصعيد ميدانيّ في جنوب لبنان.. هذا ما حصل مساء

Lebanon 24
26-09-2026 | 15:40
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شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان قصفاً وغارات إسرائيلية، تخللها تمشيط بالأسلحة الرشاشة وإلقاء قنابل مضيئة.
 

وتعرّضت أطراف بلدتي كفرتبنيت وزوطر الشرقية لقصف مدفعي متقطع، كما طال القصف بلدات بني حيان، المنصوري، السلوقي، أطراف برعشيت، النبطية الفوقا ودوحة كفررمان.
 
 
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وتزامن القصف على المنصوري مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، فيما سُمع دوي تفجير في البلدة.


وفي زوطر الشرقية، ألقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق البلدة، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاهها. وسُجّل تمشيط في مجدلزون، وغارتان على منطقة شانوح عند أطراف كفرشوبا ومحيط الخيام.


كذلك، أفيد عن دخول قوة إسرائيلية إلى أطراف بلدة حلتا في قضاء حاصبيا.
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