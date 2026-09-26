تصعيد ميدانيّ في جنوب لبنان.. هذا ما حصل مساء

شهدت مناطق عدة في قصفاً وغارات إسرائيلية، تخللها تمشيط بالأسلحة الرشاشة وإلقاء قنابل مضيئة.



وتعرّضت أطراف بلدتي كفرتبنيت وزوطر الشرقية لقصف مدفعي متقطع، كما طال القصف بلدات بني ، المنصوري، السلوقي، أطراف برعشيت، الفوقا ودوحة كفررمان.

شهدت مناطق عدة في جنوب ، مساء السبت، قصفاً وغارات إسرائيلية، تخللها تمشيط بالأسلحة الرشاشة وإلقاء قنابل مضيئة.



وتعرّضت أطراف بلدتي كفرتبنيت وزوطر الشرقية لقصف مدفعي متقطع، كما طال القصف بلدات بني حيان، المنصوري، السلوقي، أطراف برعشيت، النبطية الفوقا ودوحة كفررمان.



وتزامن… pic.twitter.com/RHVRX4jvER — 24 (@Lebanon24) September 26, 2026 Advertisement

وتزامن القصف على المنصوري مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، فيما سُمع دوي تفجير في البلدة.





وفي زوطر الشرقية، ألقت القوات قنابل مضيئة فوق البلدة، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاهها. وسُجّل تمشيط في مجدلزون، وغارتان على منطقة شانوح عند أطراف كفرشوبا ومحيط .