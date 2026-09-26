رجي: الإيرانيون لم يستوعبوا بعد أن القرار بيد الحكومة

أكد وزير الخارجية يوسف رجي، أن لبنان سيطرح في خلال اللقاء المرتقب مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الإثنين، تشكيل قوة دولية بديلة لقوات "اليونيفيل".
وأوضح في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" أن الجهود التي بذلتها الدولة لم تفضِ إلى التوصل لتمديد مهمة "اليونيفيل"، مشيراً إلى أن هذا الملف سيكون من بين القضايا المطروحة.
وقال رجي إن الإيرانيين "لم يستوعبوا بعد أن القرار عاد إلى الحكومة اللبنانية وحدها"، لافتاً إلى أن اللقاء مع الوفد الإيراني في نيويورك كان دبلوماسياً، وأن الجانب اللبناني قال خلاله "ما يجب أن يقال".
وفي ما يتعلق بحصر السلاح، أكد وزير الخارجية أن مسؤولية حزب الله أكبر، لأنه يرفض مناقشة مسألة حصر السلاح، مشدداً على أن مسعى الدولة اللبنانية لبسط سيطرتها على كامل أراضيها "لن يفضي إلى حرب أهلية".
وأضاف أن إسرائيل وحزب الله "كلاهما غير متعاون في تيسير طريق المفاوضات"، مؤكداً أن لبنان يفاوض مباشرة عن نفسه ولا يحتاج إلى من يفاوض عنه.
وأشار إلى أن "اتفاق الإطار" جاء نتيجة حربي الإسناد اللتين فتحهما حزب الله في الجنوب.
وأكد وزير الخارجية أن الدولة تواصل مساعيها لبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، في ظل تمسكها بالمسار الدبلوماسي لمعالجة الملفات العالقة.