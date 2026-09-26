تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رجي: الإيرانيون لم يستوعبوا بعد أن القرار بيد الحكومة

Lebanon 24
26-09-2026 | 16:10
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
رجي: الإيرانيون لم يستوعبوا بعد أن القرار بيد الحكومة
رجي: الإيرانيون لم يستوعبوا بعد أن القرار بيد الحكومة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكد وزير الخارجية يوسف رجي، أن لبنان سيطرح في خلال اللقاء المرتقب مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الإثنين، تشكيل قوة دولية بديلة لقوات "اليونيفيل".

وأوضح في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" أن الجهود التي بذلتها الدولة لم تفضِ إلى التوصل لتمديد مهمة "اليونيفيل"، مشيراً إلى أن هذا الملف سيكون من بين القضايا المطروحة.

وقال رجي إن الإيرانيين "لم يستوعبوا بعد أن القرار عاد إلى الحكومة اللبنانية وحدها"، لافتاً إلى أن اللقاء مع الوفد الإيراني في نيويورك كان دبلوماسياً، وأن الجانب اللبناني قال خلاله "ما يجب أن يقال".

وفي ما يتعلق بحصر السلاح، أكد وزير الخارجية أن مسؤولية حزب الله أكبر، لأنه يرفض مناقشة مسألة حصر السلاح، مشدداً على أن مسعى الدولة اللبنانية لبسط سيطرتها على كامل أراضيها "لن يفضي إلى حرب أهلية".

وأضاف أن إسرائيل وحزب الله "كلاهما غير متعاون في تيسير طريق المفاوضات"، مؤكداً أن لبنان يفاوض مباشرة عن نفسه ولا يحتاج إلى من يفاوض عنه.

وأشار إلى أن "اتفاق الإطار" جاء نتيجة حربي الإسناد اللتين فتحهما حزب الله في الجنوب.

وأكد وزير الخارجية أن الدولة تواصل مساعيها لبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، في ظل تمسكها بالمسار الدبلوماسي لمعالجة الملفات العالقة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
رجي: الإيرانيون لم يستوعبوا بعد أن القرار عاد إلى الحكومة اللبنانية وحدها
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 08:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب إيهاب مطر: ثقة للمرة الثالثة بالحكومة وألف ثقة بالرئيس سلام وبقرارات حكومته السيادية فهي لم تتخذ قرار الحرب ولا النزوح ولا التدمير ويبدو أن البعض نسي ما ورثته الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 08:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي العراقي لرئيس البرلمان الإيراني: حكومة الزيدي ماضية بحصر السلاح بيد الدولة
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 08:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: اوحدة القرار والسيادة وحصرية السلاح بيدّ المؤسسات الشرعية تحمي الوطن
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 08:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

الدولة اللبنانية

وزير الخارجية

سكاي نيوز

اللبنانية

حزب الله

دبلوماسي

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-09-27
Lebanon24
23:39 | 2026-09-26
Lebanon24
23:35 | 2026-09-26
Lebanon24
23:31 | 2026-09-26
Lebanon24
23:28 | 2026-09-26
Lebanon24
23:23 | 2026-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24