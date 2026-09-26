رجي: الإيرانيون لم يستوعبوا بعد أن القرار بيد الحكومة

أكد يوسف رجي، أن سيطرح في خلال اللقاء المرتقب مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الإثنين، تشكيل قوة دولية بديلة لقوات "اليونيفيل".

وأوضح في تصريحات لـ" عربية" أن الجهود التي بذلتها الدولة لم تفضِ إلى التوصل لتمديد مهمة "اليونيفيل"، مشيراً إلى أن هذا الملف سيكون من بين المطروحة.

وقال رجي إن الإيرانيين "لم يستوعبوا بعد أن القرار عاد إلى وحدها"، لافتاً إلى أن اللقاء مع الوفد في كان دبلوماسياً، وأن الجانب اللبناني قال خلاله "ما يجب أن يقال".

وفي ما يتعلق بحصر السلاح، أكد وزير الخارجية أن مسؤولية أكبر، لأنه يرفض مناقشة مسألة حصر السلاح، مشدداً على أن مسعى لبسط سيطرتها على كامل أراضيها "لن يفضي إلى حرب أهلية".

وأضاف أن وحزب الله "كلاهما غير متعاون في تيسير طريق المفاوضات"، مؤكداً أن لبنان يفاوض مباشرة عن نفسه ولا يحتاج إلى من يفاوض عنه.

وأشار إلى أن "اتفاق الإطار" جاء نتيجة حربي الإسناد اللتين فتحهما حزب الله في الجنوب.

وأكد وزير الخارجية أن الدولة تواصل مساعيها لبسط سيادتها على كامل الأراضي ، في ظل تمسكها بالمسار الدبلوماسي لمعالجة الملفات العالقة.