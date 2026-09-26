فيديو جديد لنصرالله قبيل اغتياله.. شاهدوه

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على أرضه وبين أهله… مشاهد جديدة تُعرض للمرة الأولى للسيد حسـن نصـرالله قبل شهادته بفترة قريبة، تكشف تفاصيل من حضوره وحياته بعيدًا عن مزاعم الاحـتلال. pic.twitter.com/jkMRa9bZoG
— ℓιℓιαη 🦋☕ (@lolii__5277) September 26, 2026
على أرضه وبين أهله… مشاهد جديدة تُعرض للمرة الأولى للسيد حسـن نصـرالله قبل شهادته بفترة قريبة، تكشف تفاصيل من حضوره وحياته بعيدًا عن مزاعم الاحـتلال. pic.twitter.com/jkMRa9bZoG