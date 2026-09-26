فيديو جديد لنصرالله قبيل اغتياله.. شاهدوه

عرضت قناة " "، اليوم السبت، مشاهد جديدة لأمين عام " " السّابق ، وقالت إنها تُنشر للمرة الأولى.



وذكرت القناة أنه تمّ التقاط تلك المشاهد قبيل اغتيال بفترة قريبة، مشيرة إلى أنّ ما تم توثيقه لنصرالله يدحض مزاعم إسرائيلية بشأن حياته خلال تلك الفترة.