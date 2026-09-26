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لبنان

هل تحرّك جنبلاط تكتيك سياسي أم دخول مرتقب للوساطة؟

Lebanon 24
26-09-2026 | 23:35
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هل تحرّك جنبلاط تكتيك سياسي أم دخول مرتقب للوساطة؟
هل تحرّك جنبلاط تكتيك سياسي أم دخول مرتقب للوساطة؟ photos 0
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كتبت صونيا رزق في "الديار": تبدو كل الصفات الهادئة والعقلانية على ملامح الرئيس السابق للحزب" التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، بدءاً بالمهادنة التي تميّزه مع اكثرية الاطراف، وكأنه يعلم بالتطورات التي قد لا تبشّر بالخير، لذا يستعيد دائماً شعاره المفضّل" لحفظ الرؤوس عند صراع الأمم".
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بإختصار، فإن جنبلاط بصدد رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة، لا تخلو من الحذر مع محاولته تدوير الزوايا مع اغلبية الافرقاء، والسعي الى التموضع في منطقة وسطية للحفاظ على خطوط الاتصالات المفتوحة مع معظم القوى السياسية. إنطلاقاً من هنا بدا تقارب الزعيم الدرزي ظاهراً مع بعبدا بعدما مرّ معها بفترة جمود سياسي، اذ غاب عن زيارة القصر منذ أيار الماضي وعاد اليه الاثنين الماضي، مع نجله تيمور والوسيط مع بعبدا النائب وائل ابو فاعور، بهدف إعادة المياه الى مجاريها على خلفية تصريح لاذع يتعلق باتفاق الاطار، والخوف من ان يؤدي الى تقديم تنازلات وسط غياب اي ضمانة لإنسحاب اسرائيلي كامل، وعدم إستناده بوضوح الى اتفاقية هدنة العام 1949 وضرورة تضمينها في أي تسوية ديبلوماسية كونها مرجعية قانونية دولية لحماية سيادة لبنان.
 

وعلى خط علاقته مع حزب الله، فهي تمرّ بـ" طلعات ونزلات"، لكن " الطلعات " تبدو اليوم اكثر وترتكز على عدم إطلاق المواقف المعادية للحزب، والتأييد المطلق لمواجهة إسرائيل ودعم القضية الفلسطينية، اما "النزلات" فتختصر بإنتقاد جنبلاط لإنخراط إيران وحزب الله في الحرب الإقليمية، وضرورة حصرية السلاح في يد الدولة من دون إنتزاعه بالقوة.
 

ولا تستغرب مصادر مطلعة ان يلعب جنبلاط دور الوسيط قريباً لإزالة الجمود السائد بين بعبدا وحارة حريك، وترى انّ ذلك وارد بين الرئيس عون والحزب، استناداً الى الحراك السياسي الأخير لجنبلاط على الرغم من وجود خلافات حول "اتفاق الإطار" والمفاوضات بين بعبدا وحارة حريك، كذلك على مقاربة السلاح وقرار الحرب والسلم، لكن حرص زعيم المختارة على عدم قطع الخطوط لتأمين غطاء داخلي، يُعتبر نقطة مهمة داعمة للدولة تحت سقف الحوار بين الحزب والسلطة وهو إحتمال قوي ستفرضه المرحلة.
 
 
أما الحزب "التقدمي الاشتراكي" فتقول مصادره لـ" الديار":" الرئيس وليد جنبلاط يعمل لما فيه خير البلد ولا تغيب عنه كل هذه المحاولات لجمع طرفين فرقتهما السياسة، وهو يتميز بالحفاظ على شعرة معاوية مع الجميع ومهما وصلت الخلافات، ولا تتفاجأ مصادر" الاشتراكي" بأن يقوم جنبلاط بمهمة الوساطة بين بعيدا وحزب الله في هذه المرحلة التي تستدعي إبقاء كل الدروب مفتوحة، لتشجيع التفاهم ودعوة الجميع للعودة الى كنف الدولة وتوحيد المواقف في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان.

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