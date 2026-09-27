قبلان يحذر من "مطابخ الفتنة": لبنان أمانة و "الجيش والمقاومة ضمانة"

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وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة مباشرة إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، دعاه فيها إلى منع الانقسامات الداخلية، قائلاً: "لا تجعل يأكل نفسه".وشدد قبلان على أن "حماية الجنوب مسؤولية وطنية لا تنفصل عن حماية الدولة ووحدتها"، معتبراً أن "الجنوب قضية كل لبنان، وجنوب مهدد يعني أن لبنان كله مهدد"، محذراً من تحويل الأزمات الداخلية والخارجية إلى وسيلة لتدمير البلاد وإضعاف قرارها الوطني.وفي رسالة بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد السابق لـ" " السيد ، قال قبلان إن نشأت نتيجة تخلي الدولة عن حماية الجنوب، وإن يجب ألا يكون بين "الدولة أو المقاومة"، بل حول الإمكانات اللازمة للدفاع عن لبنان في مواجهة .وذكر أن استراتيجية الدفاع الوطني يجب أن تقوم على "الجيش والمقاومة والوحدة الوطنية"، بما يحمي الحدود والقرار السياسي ويمنع الارتهان للخارج.وأكد قبلان أن الدولة التي لا تحمي حدودها ومواطنيها "تهدم نفسها"، داعياً إلى تعزيز حضورها في الجنوب عبر الجيش والخدمات والتعليم والصحة والقضاء وفرص العمل، لا عبر الضرائب والرسوم فقط.كذلك، حذّر قبلان من "مطابخ الفتنة" ومن تحويل السلطة التنفيذية إلى أداة للوصاية الخارجية، معتبراً أن السلم الأهلي يقوم على حماية الشراكة الوطنية ومنع استهداف أي مكوّن لبناني.وختم قبلان بالقول: "لبنان أمانة، والجيش والمقاومة ضمانة، ولا شرعية وطنية لسلطة تتخلى عن ".