تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في الكفتة والسجق.. "لحوم فاسدة" تبيعها ملاحم في بيروت (صور)

Lebanon 24
27-09-2026 | 04:47
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
في الكفتة والسجق.. لحوم فاسدة تبيعها ملاحم في بيروت (صور)
في الكفتة والسجق.. لحوم فاسدة تبيعها ملاحم في بيروت (صور) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت جولات رقابية نفذتها مصلحة المسالخ في بلدية بيروت مخالفات صحية خطرة داخل عدد من الملاحم في العاصمة، بينها خلط بقايا اللحوم بمواد غير صالحة للاستهلاك البشري واستخدامها في تصنيع الكفتة والسجق والنقانق والبرغر واللحوم المفرومة.

Advertisement

وشملت الجولات، التي نُفذت بتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود وبمؤازرة فوج حرس بيروت، مناطق الحمرا وعائشة بكار وزقاق البلاط وطريق الجديدة والبربير.

كما رصدت الفرق المختصة إذابة لحوم مجمدة بطرق غير صحية، ثم عرضها وبيعها على أنها طازجة وبأسعار اللحوم الطازجة، إضافة إلى مخالفات في التبريد والتخزين والنظافة العامة.

وأتلفت البلدية اللحوم المخالفة منعاً لوصولها إلى المستهلكين، وأوقفت الملاحم المعنية عن العمل، ونظمت محاضر ضبط بحق أصحابها تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.

وأكد عبود استمرار الحملات الرقابية في مختلف مناطق العاصمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يعرّض سلامة الغذاء وصحة المواطنين للخطر.

مواضيع ذات صلة
ريفي: لبنان جنّة تحكمها منظومة من المجانين والفاسدين
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 14:50:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي: الحكومة ماضية في نهج مكافحة الفساد ولا تهاون مع الفاسدين
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 14:50:21 Lebanon 24 Lebanon 24
كرة "يد الله" تباع بـ3.3 مليون دولار
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 14:50:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تبيع السفن المصادرة... لمن ستذهب عائداتها؟
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 14:50:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

صور

طريق الجديدة

بلدية بيروت

مروان عبود

عائشة بكار

القضاء ا

النقانق

الحمرا

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:21 | 2026-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:08 | 2026-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:23 | 2026-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:13 | 2026-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:21 | 2026-09-27
Lebanon24
07:08 | 2026-09-27
Lebanon24
06:23 | 2026-09-27
Lebanon24
06:13 | 2026-09-27
Lebanon24
06:00 | 2026-09-27
Lebanon24
05:37 | 2026-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24