في الكفتة والسجق.. "لحوم فاسدة" تبيعها ملاحم في بيروت (صور)

كشفت جولات رقابية نفذتها مصلحة المسالخ في مخالفات صحية خطرة داخل عدد من الملاحم في العاصمة، بينها خلط بقايا اللحوم بمواد غير صالحة للاستهلاك واستخدامها في تصنيع الكفتة والسجق والنقانق والبرغر واللحوم المفرومة.

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وشملت الجولات، التي نُفذت بتوجيهات محافظ القاضي وبمؤازرة فوج حرس بيروت، مناطق وعائشة بكار وزقاق البلاط وطريق الجديدة والبربير.

كما رصدت الفرق المختصة إذابة لحوم مجمدة بطرق غير صحية، ثم عرضها وبيعها على أنها طازجة وبأسعار اللحوم الطازجة، إضافة إلى مخالفات في التبريد والتخزين والنظافة العامة.

وأتلفت البلدية اللحوم المخالفة منعاً لوصولها إلى المستهلكين، وأوقفت الملاحم المعنية عن العمل، ونظمت محاضر ضبط بحق أصحابها تمهيداً لإحالتهم إلى المختص.

وأكد عبود استمرار الحملات الرقابية في مختلف مناطق العاصمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يعرّض سلامة الغذاء وصحة المواطنين للخطر.