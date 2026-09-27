تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مخاوف من انفجار الوضع الاجتماعي.. الأسمر :لجنة طوارئ حكومية لمواجهة الغلاء وتفلّت الأسعار

Lebanon 24
27-09-2026 | 22:52
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مخاوف من انفجار الوضع الاجتماعي.. الأسمر :لجنة طوارئ حكومية لمواجهة الغلاء وتفلّت الأسعار
مخاوف من انفجار الوضع الاجتماعي.. الأسمر :لجنة طوارئ حكومية لمواجهة الغلاء وتفلّت الأسعار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت" اللواء": بدءاً من اليوم تنشط الاتصالات لسحب اضراب اتحاد النقل البري من التنفيد الاربعاء، بعد الاجتماعات التي عقدت، وأدت الى موافقة اللجنة الوزارية على مطالب الاتحاد.
Advertisement
وقال رئيس الاتحاد العمالي العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بشارة الأسمر، في حديث إلى «الديار»: «إن الوضع الاجتماعي يتفاقم يوما بعد يوم، ما يستدعي تحركًا عاجلا، وهذا ما قام به الاتحاد العمالي العام، إذ بادرنا إلى المطالبة بتشكيل لجنة طوارئ تعمل بصورة منتظمة للتخفيف عن كاهل الشعب اللبناني، في ظل الغلاء وتفلّت الأسعار وارتفاع أسعار المحروقات والخدمات والمواصلات والاتصالات».
وأشار الأسمر إلى أنه طرح على رئيس الجمهورية فكرة تشكيل لجنة طوارئ وزارية، يشارك فيها الاتحاد العمالي العام إلى جانب الهيئات الاقتصادية، وقد تجاوب الرئيس مع هذا الطرح، وطلب الإسراع في تشكيلها للبدء بمعالجة الأوضاع.
كما تواصل الأسمر مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والعمل، الذين رحّبوا بالفكرة.
ومن المفترض أن تُشكَّل اللجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، وأن تعقد اجتماعات متتالية للبدء باتخاذ خطوات عملية تخفّف من معاناة اللبنانيين.
وعن أبرز هذه الخطوات، يوضح الأسمر أنها تشمل زيادة بعض ملحقات الأجر، ودعم السائقين العموميين، ورفع التعويضات العائلية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحسين مستوى التغطية الصحية والاستشفائية، ودعم الصندوق بصورة عامة.
كذلك، تتضمّن المطالب السعي إلى إقرار حد أدنى جديد للأجور، ولو بزيادة محدودة في هذه المرحلة، بما يساهم في تخفيف حدّة الاحتقان الاجتماعي.
ولفت الأسمر إلى أن هذه الإجراءات، ولا سيما تلك المتعلقة بملحقات الأجر وارتفاع أسعار المحروقات، تشمل القطاعين العام والخاص.
وتحدّث أيضا عن تدابير إضافية، أبرزها مكافحة التهريب، ومعالجة ملف العمالة الأجنبية غير الشرعية عبر تنظيمها أو وضع حد للمخالفات المرتبطة بها، إلى جانب إمكان تخفيض الجعالة على المحروقات لفترة محدودة، وخفض بعض الرسوم والأعباء الضريبية.
وأكد أن جميع هذه الاقتراحات يُفترض أن تُناقش داخل اللجنة، بهدف التوصل إلى نتائج ملموسة تخفّف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان.
وفي ما يتعلق بالتحركات النقابية والإضرابات، أوضح الأسمر أن هناك ملفات أخرى قيد البحث، وأن المطلوب أن تتحول اللجنة إلى خلية عمل دائمة تعقد اجتماعات منتظمة وتتابع تنفيذ مقرراتها.
وقال: «إذا لمسنا أي إيجابيات من عملها، فلسنا هواة إضرابات ولا نزول إلى الشارع، وبالتالي سنقابل الإيجابية بالإيجابية المطلقة».
وأشار إلى أن الرؤساء الثلاثة أبدوا تجاوبا مع الطرح، موضحا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى استعدادا كاملا للحضور والمساعدة، وكذلك رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.
مواضيع ذات صلة
"أفكار حكوميّة" لمواجهة غلاء المحروقات
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 09:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
استعدادات للتظاهر والإضراب وغلاء فوضوي ينذر بانفجار اجتماعي وأسعار المحروقات ترهق اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 09:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام هنأ الأسمر بانتخابه على رأس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستقبل العبسي
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 09:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف لبنانية من بقاء الوضع معلقاً إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية والأميركية
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 09:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

رئيس الاتحاد

نائب رئيس

نبيه بري

الجمهوري

من اليوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2026-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:15 | 2026-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:07 | 2026-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-09-28
Lebanon24
02:19 | 2026-09-28
Lebanon24
02:15 | 2026-09-28
Lebanon24
02:07 | 2026-09-28
Lebanon24
02:00 | 2026-09-28
Lebanon24
01:56 | 2026-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24