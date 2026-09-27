مخاوف من انفجار الوضع الاجتماعي.. الأسمر :لجنة طوارئ حكومية لمواجهة الغلاء وتفلّت الأسعار

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كتبت" اللواء": بدءاً تنشط الاتصالات لسحب اضراب اتحاد النقل البري من التنفيد الاربعاء، بعد الاجتماعات التي عقدت، وأدت الى موافقة اللجنة الوزارية على مطالب الاتحاد.وقال العمالي العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بشارة الأسمر، في حديث إلى «الديار»: «إن الوضع الاجتماعي يتفاقم يوما بعد يوم، ما يستدعي تحركًا عاجلا، وهذا ما قام به الاتحاد العمالي العام، إذ بادرنا إلى المطالبة بتشكيل لجنة طوارئ تعمل بصورة منتظمة للتخفيف عن كاهل الشعب اللبناني، في ظل الغلاء وتفلّت الأسعار وارتفاع أسعار المحروقات والخدمات والمواصلات والاتصالات».وأشار الأسمر إلى أنه طرح على رئيس الجمهورية فكرة تشكيل لجنة طوارئ وزارية، يشارك فيها الاتحاد العمالي العام إلى جانب الهيئات الاقتصادية، وقد تجاوب الرئيس مع هذا الطرح، وطلب الإسراع في تشكيلها للبدء بمعالجة الأوضاع.كما تواصل الأسمر مع ووزيري المالية والعمل، الذين رحّبوا بالفكرة.ومن المفترض أن تُشكَّل اللجنة برئاسة الحكومة طارق متري، وأن تعقد اجتماعات متتالية للبدء باتخاذ خطوات عملية تخفّف من معاناة اللبنانيين.وعن أبرز هذه الخطوات، يوضح الأسمر أنها تشمل زيادة بعض ملحقات الأجر، ودعم السائقين العموميين، ورفع التعويضات العائلية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحسين مستوى التغطية الصحية والاستشفائية، ودعم الصندوق بصورة عامة.كذلك، تتضمّن المطالب السعي إلى إقرار حد أدنى جديد للأجور، ولو بزيادة محدودة في هذه المرحلة، بما يساهم في تخفيف حدّة الاحتقان الاجتماعي.ولفت الأسمر إلى أن هذه الإجراءات، ولا سيما تلك المتعلقة بملحقات الأجر وارتفاع أسعار المحروقات، تشمل القطاعين العام والخاص.وتحدّث أيضا عن تدابير إضافية، أبرزها مكافحة التهريب، ومعالجة ملف العمالة الأجنبية غير الشرعية عبر تنظيمها أو وضع حد للمخالفات المرتبطة بها، إلى جانب إمكان تخفيض الجعالة على المحروقات لفترة محدودة، وخفض بعض الرسوم والأعباء الضريبية.وأكد أن جميع هذه الاقتراحات يُفترض أن تُناقش داخل اللجنة، بهدف التوصل إلى نتائج ملموسة تخفّف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان.وفي ما يتعلق بالتحركات النقابية والإضرابات، أوضح الأسمر أن هناك ملفات أخرى قيد البحث، وأن المطلوب أن تتحول اللجنة إلى خلية عمل دائمة تعقد اجتماعات منتظمة وتتابع تنفيذ مقرراتها.وقال: «إذا لمسنا أي إيجابيات من عملها، فلسنا هواة إضرابات ولا نزول إلى الشارع، وبالتالي سنقابل الإيجابية بالإيجابية المطلقة».وأشار إلى أن الرؤساء الثلاثة أبدوا تجاوبا مع الطرح، موضحا أن أبدى استعدادا كاملا للحضور والمساعدة، وكذلك رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.