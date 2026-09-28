لجنة الاشغال الفرعية تابعت ملف الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط

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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والمكلفة ببحث موضوع الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط مع الجهات المعنية، جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب إبراهيم منيمنة، وحضور النائب عدنان طرابلسي.وحضر الجلسة ممثل وزارة العدل القاضي إيلي معلوف، ومحافظ القاضي مروان عبود، ومحافظ جبل القاضي محمد مكاوي، والأمين العام للهيئة للإغاثة العميد بسام النابلسي، والأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان شادي عبد الله، والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود، والمديرة العامة للإدارات والمجالس المحلية في والبلديات فاتن أبو حسن.كما حضر نقيب المهندسين في بيروت المهندس فادي حنا، ونقيب المهندسين في المهندس شوقي ، وممثلا العميد بهاء الصمد والرائد بسام ريشا، وممثل رئيس بلدية طرابلس المهندس مصطفى فخر الدين، ومديرة التنمية الاجتماعية بالتكليف في وزارة الشؤون الاجتماعية ماري غيّة.وحضر أيضًا رئيس إدارة المشاريع في مجلس الإنماء والإعمار المهندس إبراهيم إبراهيم، ورئيسة دائرة المباني في مجلس الإنماء والإعمار المهندسة زينة سرور، ورئيسة دائرة الضم والفرز الخاص في للتنظيم المدني في وزارة الأشغال العامة والنقل جوزيت عواد، ورئيس دائرة المباني في بلدية بيروت هاني العرب، ورئيس دائرة المراقبة في بلدية بيروت غسان إلياس.واستمعت اللجنة إلى آراء وملاحظات مختلف الجهات المعنية حول واقع الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط وآليات معالجتها، على أن تتابع استكمال في جلسات لاحقة.