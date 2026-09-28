وفد من اتحاد الصحافيين السوريين زار نقابة محرري الصحافة اللبنانية

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زار أمين العلاقات والإتصالات، أمين الشؤون الإدارية والمالية في إتحاد الصحافيين السوريين بشار عثمان، وعضو فرع في الإتحاد حمزة أحمد عباس، ، وكان في استقباله النقيب ؤأعضاء .تناول البحث في خلال الإجتماع موضوع التعاون والتنسيق بين الإتحاد والنقابة مهنيًا وفي إطار الإتحاد العام للصحافيين العرب. كذلك في موضوع تسهيل دخول الصحافيين اللبنانيين الى على النقاط الحدودية بين البلدين والعكس، كما التعاون لحلّ أية إشكالات قد تطرأ على المعابر الحدودية. وطرحت عدة صيغ لتنظيم هذا الأمر بإجراءات رسميّة.وعرض المجتمعون مسودة تعاون بين إتحاد الصحافيين السوريين ونقابة محرري ، وستكون موضع بحث ودرس تمهيدًا لإقرارها رسميا.وتمّ الإتفاق على تبادل الزيارات واستمرار التواصل بما يحقق مصلحة الصحافيين اللبنانيين والسوريين.