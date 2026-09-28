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لبنان

وفد من اتحاد الصحافيين السوريين زار نقابة محرري الصحافة اللبنانية

Lebanon 24
28-09-2026 | 07:16
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وفد من اتحاد الصحافيين السوريين زار نقابة محرري الصحافة اللبنانية
وفد من اتحاد الصحافيين السوريين زار نقابة محرري الصحافة اللبنانية photos 0
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زار أمين العلاقات والإتصالات، أمين الشؤون الإدارية والمالية في إتحاد الصحافيين السوريين بشار عثمان، وعضو فرع دمشق في الإتحاد حمزة أحمد عباس، نقابة محرري الصحافة اللبنانية، وكان في استقباله النقيب جوزف القصيفي ؤأعضاء مجلس النقابة.
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تناول البحث في خلال الإجتماع موضوع التعاون والتنسيق بين الإتحاد والنقابة مهنيًا وفي إطار الإتحاد العام للصحافيين العرب. كذلك في موضوع تسهيل دخول الصحافيين اللبنانيين الى سوريا على النقاط الحدودية بين البلدين والعكس، كما التعاون لحلّ أية إشكالات قد تطرأ على المعابر الحدودية. وطرحت عدة صيغ لتنظيم هذا الأمر بإجراءات رسميّة.

وعرض المجتمعون مسودة بروتوكول تعاون بين إتحاد الصحافيين السوريين ونقابة محرري الصحافة اللبنانية، وستكون موضع بحث ودرس تمهيدًا لإقرارها رسميا.

وتمّ الإتفاق على تبادل الزيارات واستمرار التواصل بما يحقق مصلحة الصحافيين اللبنانيين والسوريين.
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