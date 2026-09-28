بدل النقل يرتبط بسعر المحروقات.. كم سيحصل الموظف شهريًا وفق الصيغة الجديدة؟

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في خطوة تهدف إلى مواكبة ارتفاع أسعار المحروقات وكلفة التنقّل، جرى الاتفاق خلال اجتماع لجنة المؤشر، وفق ما أعلنه ، على تعديل بدل النقل اليومي، بحيث يُحتسب على أساس تغطية كلفة 5 ليترات من المحروقات يوميًا.ويأتي هذا الاتفاق في وقت يبلغ فيه بدل النقل المعتمد حاليًا 450 ألف ليرة يوميًا (نحو 5 دولارات)، ما يعني أن الحد الأدنى الجديد سيرفع البدل إلى 500 ألف ليرة (نحو 5.6 دولارات)، على أن يرتفع مع ارتفاع أسعار المحروقات، وصولًا إلى سقف أقصى يبلغ 800 ألف ليرة يوميًا (نحو 8.9 دولارات).وبالتالي، فإن الموظف الذي يداوم 22 يومًا في الشهر يحصل حاليًا على نحو 9.9 ملايين ليرة شهريًا (نحو 111 دولارًا) كبدل نقل، فيما سيرتفع هذا المبلغ، وفق الصيغة الجديدة، إلى ما بين 11 مليونًا و17.6 مليون ليرة شهريًا، أي نحو 123 و197 دولارًا، بحسب سعر المحروقات.بمعنى أوضح، لن يبقى بدل النقل مبلغًا ثابتًا، بل سيصبح مرتبطًا بسعر المحروقات. فإذا ارتفعت أسعار المحروقات، يرتفع بدل النقل ضمن السقف المحدد، فيما لا ينخفض عن 500 ألف ليرة يوميًا حتى في حال تراجع أسعار المحروقات.ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف جزء من الأعباء التي يتحملها الموظفون نتيجة ارتفاع كلفة الوصول إلى أماكن العمل، إلا أن احتساب البدل على أساس 5 ليترات لا يعني بالضرورة تغطية كامل كلفة التنقّل، إذ تختلف هذه الكلفة بحسب المسافة ووسيلة النقل ومصاريف تشغيل السيارة.وبذلك، فإن أبرز ما يتغير هو الانتقال من بدل ثابت يبلغ 450 ألف ليرة يوميًا إلى بدل مرتبط بسعر المحروقات، مع حد أدنى يبلغ 500 ألف ليرة يوميًا (نحو 5.6 دولارات) وسقف أقصى يبلغ 800 ألف ليرة (نحو 8.9 دولارات).