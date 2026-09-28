لمُعالجة أزمة النقل... هؤلاء سيحصلون على 12 مليون ليرة شهريّاً

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عقد اجتماع في ، في خطوة لمعالجة أزمة النقل والحدّ من تداعيات ارتفاع كلفته على السائقين والمواطنين، تمّ الاتفاق في خلاله على المباشرة بإجراءات فتح اعتماد في الموازنة العامة للعام 2026، لإعطاء السائقين العموميين المستحقين مبلغ 12 مليون شهرياً، عن الفترة الممتدة من الأول من تشرين الأول ولغاية 31 كانون الأول 2026، كمرحلة أولى.وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد في وزارة المالية ضمّ مدير المالية العام معراوي، ومدير عام النقل العميد مازن بصبوص، ورئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي، ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الحاج ، ومديرة الصرفيات رانيا ، ومفوض الحكومة في وزارة المالية زياد الشيخ.واتُّفق على أن يقابل هذه الخطوة السائقين العموميين بالتعرفة الصادرة عن بتاريخ 15 نيسان 2026، على أن تُعتبر مخالفة التسعيرة الرسمية سبباً لحرمان السائق المخالف من الاستفادة من المستحقات المذكورة.وفي مرحلة ثانية، اتُّفق على وضع آلية تنفيذية لدفع التعويضات، بموجب قرار مشترك يصدر عن وزارتي المالية والأشغال العامة والنقل.كما شمل الاتفاق إعداد مشروع قانون لتحديث مركبات النقل البري للركاب بجميع فئاتها، من خلال سلة إعفاءات ضريبية وجمركية.