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لبنان

بسكنتا على خارطة لبنان السياحية ٢٠٢٧ بدفع من «رؤية بسكنتا ٢٠٣٠»

Lebanon 24
28-09-2026 | 09:17
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بسكنتا على خارطة لبنان السياحية ٢٠٢٧ بدفع من «رؤية بسكنتا ٢٠٣٠»
بسكنتا على خارطة لبنان السياحية ٢٠٢٧ بدفع من «رؤية بسكنتا ٢٠٣٠» photos 0
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بدعوة من النائب الدكتور رازي الحاج، وفي إطار العمل على إبراز غنى بسكنتا الديني والثقافي والسياحي، قامت وزيرة السياحة لورا لحود بجولة في البلدة، بمشاركة رئيس واعضاء البلدية والمخاتير وعدد من الفعاليات والأهالي.
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وشملت الجولة عدداً من الكنائس والأديرة والمعالم الثقافية والتراثية في البلدة، بينها كنيسة سيدة الانتقال، دير مار يوسف، كنيسة رقاد والدة الله، كنيسة مار جرجس للروم الأرثوذكس، منزل الأديب ميخائيل نعيمة، مركز عبدالله غانم الثقافي ودير مار ساسين.


وأُعلن خلال الجولة عن إدراج الكنائس الخمس التي شملتها الزيارة على لائحة التراث الديني، وهي قرارات سبق أن وقّعها وزير السياحة السابق وليد نصار، على أن يستكمل العمل لإدراج باقي كنائس بسكنتا وفق أقدميتها وقيمتها التاريخية.


كما تم الاتفاق على إعداد خريطة سياحية متكاملة لبسكنتا لعام ٢٠٢٧، تشمل المعالم الدينية والأثرية والتاريخية والطبيعية، إضافة إلى المطاعم والفنادق وأماكن الضيافة، بما يعزز موقع البلدة كوجهة سياحية متكاملة.


ويأتي هذا المسار ضمن «رؤية مدينة بسكنتا ٢٠٣٠» التي أطلقها النائب رازي الحاج، والهادفة إلى إبراز مقومات البلدة وتحويل ثروتها التراثية والثقافية والطبيعية والسياحية إلى محرك للتنمية المحلية.


وأبدت الوزيرة لحود تقديرها لما تختزنه بسكنتا من إرث ديني وثقافي وطبيعي، ولما تتميز به البلدة وأهلها من ضيافة وحضور ثقافي، مؤكدة أهمية تطوير هذا المسار السياحي المتكامل.
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