بسكنتا على خارطة لبنان السياحية ٢٠٢٧ بدفع من «رؤية بسكنتا ٢٠٣٠»

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بدعوة من النائب الدكتور ، وفي إطار العمل على إبراز غنى بسكنتا الديني والثقافي والسياحي، قامت وزيرة السياحة لورا بجولة في البلدة، بمشاركة رئيس واعضاء البلدية والمخاتير وعدد من الفعاليات والأهالي.وشملت الجولة عدداً من الكنائس والأديرة والمعالم الثقافية والتراثية في البلدة، بينها الانتقال، دير ، رقاد والدة الله، كنيسة مار للروم الأرثوذكس، منزل الأديب ميخائيل نعيمة، مركز عبدالله غانم الثقافي ودير مار .وأُعلن خلال الجولة عن إدراج الكنائس الخمس التي شملتها الزيارة على لائحة التراث الديني، وهي قرارات سبق أن وقّعها السابق ، على أن يستكمل العمل لإدراج باقي كنائس بسكنتا وفق أقدميتها وقيمتها التاريخية.كما تم الاتفاق على إعداد خريطة سياحية متكاملة لبسكنتا لعام ٢٠٢٧، تشمل المعالم والأثرية والتاريخية والطبيعية، إضافة إلى المطاعم والفنادق وأماكن الضيافة، بما يعزز موقع البلدة كوجهة سياحية متكاملة.ويأتي هذا المسار ضمن «رؤية مدينة بسكنتا ٢٠٣٠» التي أطلقها النائب رازي الحاج، والهادفة إلى إبراز مقومات البلدة وتحويل ثروتها التراثية والثقافية والطبيعية والسياحية إلى محرك للتنمية المحلية.وأبدت لحود تقديرها لما تختزنه بسكنتا من إرث ديني وثقافي وطبيعي، ولما تتميز به البلدة وأهلها من ضيافة وحضور ثقافي، مؤكدة أهمية تطوير هذا المسار السياحي المتكامل.