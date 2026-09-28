"الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" أطلقت منصة رقمية عن الحق بالوصول الى المعلومات

أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منصة رقمية لمراقبة الادارات العامة بقانون الحق في الوصول الى المعلومات لمناسبة "اليوم الدولي للحق في الوصول إلى المعلومات"، خلال مؤتمر صحافي عقده وزير الإعلام بول مرقص ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم، ظهر اليوم في مقر الهيئة – ، بحضور أعضاء الهيئة.

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بداية، قال رئيس الهيئة: "إن الحق في الوصول الى المعلومات هو حق إنساني أصيل مكرس في الاتفاقات والمواثيق الدولية خاصة تلك المتعلقة بحقوق الانسان، وبمكافحة الفساد، وقد تم تجسيد هذا الحق في العديد من دساتير وقوانين الدول ومنها . لذا يسرنا أن نلتقي واياكم في هذا اليوم، يوم الثامن والعشرين من أيلول، وهو اليوم الذي اعتمدته الامم المتحدة كيوم دولي في حق الوصول الى المعلومات، وأتوجه بترحيب خاص إلى معالي وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، مثمنا حضوره ومشاركته لنا والتعاون القائم بين وزارة الإعلام والهيئة في دعم الشفافية وتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات".





أضاف: "ان التزام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتطبيق قانون حق الوصول الى المعلومات، وفي إحياء هذه الذكرى السنوية ليس بالأمر الجديد بل هو امتداد طبيعي لعمل بدأته الهيئة مع إصدار تقريرها السنوي الأول حول حسن تطبيق هذا القانون، في العام 2023 وفي المسار الذي سلكته في هذا الشأن خلال عامي 2024 و2025 وتتوجه في هذا اليوم، بإطلاق منصة للهيئة الوطنية لمتابعة مدى التزام الادارات والمؤسسات العامة بهذا القانون".







ثم القى وزير الاعلام كلمة استهلها بشكر القاضي كرم، أولا على هذه الاستضافة وعلى التعاون القائم بين وزارة الاعلام وهيئة مكافحة الفساد"، وقال: "إننا لا نحتفل فولكلوريا باليوم العالمي لحق الوصول الى المعلومات، وأعتقد أن هذه السنة تحمل أكثر من تطور ايجابي وعملي، يقاس فيه مدى التزام الدولة بقانون الوصول الى المعلومات، هذا القانون الذي صدر في العام 2017 وعدّل عام 2021 وصدر أول تقرير عنه بعد المرسوم التطبيقي لعام 2023 صدر أول تقرير سنوي سنة 2023، واليوم وبعد مضي ثلاث سنوات على هذا التقرير لقانون صار عمره 11 سنة، نشهد أمرين هامين: الأول يتعلق بالمنصة التي ستقيس مدى تجاوب الادارات العامة مع تطبيقات هذا القانون، وأمر آخر يتعلق بصدور قانون الاعلام الجديد الذي نص على الوصول الى المعلومات، وسأتكلم عنه".





أضاف: "أترك كل ما يتعلق بالمنصة للرئيس، إنما سأتوقف عند معاني ومدلولات مضامين تطبيقية تتعلق بالقانون، ان الحق الذي يتضمنه القانون يسمح للمواطن معرفة كيفية إنفاق المال العام، وكيف تتخذ الادارة قراراتها، وأداء المؤسسات العامة، لذلك احتفالنا اليوم ليس فولكلوريا بإصدار تقارير إنما بأمور عملية وتطبيقية، وما يهمنا في الحكومة بشكل عام، أن الوصول للمعلومات مفيد وايجابي لأنه أولا، شرط اساسي لبناء الثقة بين المواطن والادارة العامة، وثانيا أساسي في مكافحة الفساد، وثالثا هو مؤشر اقتصادي واستثماري، لأن أي مستثمر محلي او أجنبي يسأل عن ثلاثة أمور أساسية: أولا: هل يوجد قضاء عادل؟ ثانيا: هل يوجد اعلام نزيه؟ وثالثا: هل يوجد حق في الوصول الى المعلومات من أجل أن يضمن الاستثمارات، اذا الأمر الاخير الايجابي بالنسبة إلينا عملانيا، هو أن مصلحة الادارة تكمن في الوصول الى المعلومات، ومصلحة الدولة أن يصل الناس الى المعلومات، والأمر الايجابي بالنسبة للادارة أنها تشير الى ما تقوم به، وتحدث معلوماتها، وتوفر على نفسها كما هائلا من التساؤلات والشكوك، وبالتالي توفر شفافية استباقية من قبلها، بدل أن تنتظر المساءلة".



وتابع: "الأمر الاخير الذي أقوله في هذا المجال، إنها المرة الاولى منذ العام 2017 تتوفر إمكانية مرئية تطبيقية عملية للمواطن حتى يرى كيف يطبق هذا القانون ويساهم هو مباشرة في تطبيقه على نحو عملي".



وقال: "أخلص للحديث عن قانون الاعلام الجديد الذي نشر منذ 20 يوما تقريبا، هذا القانون هو ورشة تحديث لقانون الاعلام الذي له من العمر 30 سنة وقانون المطبوعات الذي عمره 70 سنة، ونحن مستمرون في ورشة التحديث، هذا القانون الذي جاء لينص بأسبابه الموجبة على حق الوصول الى المعلومات، لكن أيضا في المواد التي يتضمنها والتي تفوق ال 120 مادة، نص في المادة 3 على حق المجتمع في الوصول الى المعلومات الموثوقة، بما يعني منع التضليل والأخبار الزائفة وغيرها، وأتاح في المادة 16 للناس التعرف على الهيئة الوطنية المسستقلة للاعلام والتي ستنشأ بقانون الاعلام الجديد، كيف تعمل ونص على الاتاحة للهيئة حق الوصول الى جميع المعلومات المدونة في السجلات عبر نشرها بالكامل على موقع الكتروني لادارة الهيئة واتاحتها ورقيا لأي شخص يريد الاطلاع عليها، واعطاء الافادات بشأنها دون ابطاء، وهي معفاة من الرسوم".



أضاف: "يطبق النص الجديد لقانون الاعلام قانون الوصول الى المعلومات لهذه الجهة، كما أنه في المادة 77 يقسم أعضاء الهيئة الوطنية للاعلام اليمين على حق المواطنين في الوصول الى المعلومات، وفي المادة 80 تخضع قرارات الهيئة الوطنية لقانون الاعلام لمبدأ التعليل، ويقتضي عليها تحديد الاسباب الموجبة لقراراتها، وذلك وفق ما نص عليه قانون حق الوصول الى المعلومات".



وتابع: "أخلص للقول، ان حماية الاعلاميين تمكنهم من العمل بحرية وموضوعية وحياة، وقد اعطتهم المادة 116 حق الاحتفاظ بسرية مصادر المعلومات، حتى وصلت الحماية ( أنه لا يجوز الطلب من أي اعلامي أو أي شخص وصلته المعلومة بصفته مشاركا في عملية الانتاج الاعلامي أو من هو في حكمه ) لا يجوز أن يكشف عن هوية أي شخص قام بتزويده بالمعلومات أو بمعلومات محددة من شأنها أن تساعد في تحديد مصدره، وهذا حماية للعمل الصحافي فيما سوى ذلك من اتاحة واباحة للناس حتى تطلع على عمل الهيئة الوطنية للاعلام وسواه".





وأردف: "هذه السنة حملت تقدمين في موضوع الوصول الى المعلومات، إن كان في المنصة التي سيتكلم عنها الريس كرم، أو القانون الجديد الذي أتى لينص على حق الوصول الى المعلومات وهذا النص سيكون في ورشة تحديث دائمة تماما كما يشتهي الاعلام اللبناني". أضاف: "أترك كل ما يتعلق بالمنصة للرئيس، إنما سأتوقف عند معاني ومدلولات مضامين تطبيقية تتعلق بالقانون، ان الحق الذي يتضمنه القانون يسمح للمواطن معرفة كيفية إنفاق المال العام، وكيف تتخذ الادارة قراراتها، وأداء المؤسسات العامة، لذلك احتفالنا اليوم ليس فولكلوريا بإصدار تقارير إنما بأمور عملية وتطبيقية، وما يهمنا في الحكومة بشكل عام، أن الوصول للمعلومات مفيد وايجابي لأنه أولا، شرط اساسي لبناء الثقة بين المواطن والادارة العامة، وثانيا أساسي في مكافحة الفساد، وثالثا هو مؤشر اقتصادي واستثماري، لأن أي مستثمر محلي او أجنبي يسأل عن ثلاثة أمور أساسية: أولا: هل يوجد قضاء عادل؟ ثانيا: هل يوجد اعلام نزيه؟ وثالثا: هل يوجد حق في الوصول الى المعلومات من أجل أن يضمن الاستثمارات، اذا الأمر الاخير الايجابي بالنسبة إلينا عملانيا، هو أن مصلحة الادارة تكمن في الوصول الى المعلومات، ومصلحة الدولة أن يصل الناس الى المعلومات، والأمر الايجابي بالنسبة للادارة أنها تشير الى ما تقوم به، وتحدث معلوماتها، وتوفر على نفسها كما هائلا من التساؤلات والشكوك، وبالتالي توفر شفافية استباقية من قبلها، بدل أن تنتظر المساءلة".وتابع: "الأمر الاخير الذي أقوله في هذا المجال، إنها المرة الاولى منذ العام 2017 تتوفر إمكانية مرئية تطبيقية عملية للمواطن حتى يرى كيف يطبق هذا القانون ويساهم هو مباشرة في تطبيقه على نحو عملي".وقال: "أخلص للحديث عن قانون الاعلام الجديد الذي نشر منذ 20 يوما تقريبا، هذا القانون هو ورشة تحديث لقانون الاعلام الذي له من العمر 30 سنة وقانون المطبوعات الذي عمره 70 سنة، ونحن مستمرون في ورشة التحديث، هذا القانون الذي جاء لينص بأسبابه الموجبة على حق الوصول الى المعلومات، لكن أيضا في المواد التي يتضمنها والتي تفوق ال 120 مادة، نص في المادة 3 على حق المجتمع في الوصول الى المعلومات الموثوقة، بما يعني منع التضليل والأخبار الزائفة وغيرها، وأتاح في المادة 16 للناس التعرف على الهيئة الوطنية المسستقلة للاعلام والتي ستنشأ بقانون الاعلام الجديد، كيف تعمل ونص على الاتاحة للهيئة حق الوصول الى جميع المعلومات المدونة في السجلات عبر نشرها بالكامل على موقع الكتروني لادارة الهيئة واتاحتها ورقيا لأي شخص يريد الاطلاع عليها، واعطاء الافادات بشأنها دون ابطاء، وهي معفاة من الرسوم".أضاف: "يطبق النص الجديد لقانون الاعلام قانون الوصول الى المعلومات لهذه الجهة، كما أنه في المادة 77 يقسم أعضاء الهيئة الوطنية للاعلام اليمين على حق المواطنين في الوصول الى المعلومات، وفي المادة 80 تخضع قرارات الهيئة الوطنية لقانون الاعلام لمبدأ التعليل، ويقتضي عليها تحديد الاسباب الموجبة لقراراتها، وذلك وفق ما نص عليه قانون حق الوصول الى المعلومات".وتابع: "أخلص للقول، ان حماية الاعلاميين تمكنهم من العمل بحرية وموضوعية وحياة، وقد اعطتهم المادة 116 حق الاحتفاظ بسرية مصادر المعلومات، حتى وصلت الحماية ( أنه لا يجوز الطلب من أي اعلامي أو أي شخص وصلته المعلومة بصفته مشاركا في عملية الانتاج الاعلامي أو من هو في حكمه ) لا يجوز أن يكشف عن هوية أي شخص قام بتزويده بالمعلومات أو بمعلومات محددة من شأنها أن تساعد في تحديد مصدره، وهذا حماية للعمل الصحافي فيما سوى ذلك من اتاحة واباحة للناس حتى تطلع على عمل الهيئة الوطنية للاعلام وسواه".وأردف: "هذه السنة حملت تقدمين في موضوع الوصول الى المعلومات، إن كان في المنصة التي سيتكلم عنها الريس كرم، أو القانون الجديد الذي أتى لينص على حق الوصول الى المعلومات وهذا النص سيكون في ورشة تحديث دائمة تماما كما يشتهي الاعلام اللبناني".





وختم: "الهيئة الوطنية للاعلام هي التي ستنظر قريبا، في المخالفات الاعلامية وما يتعلق بالتضليل الاعلامي والاخبار الكاذبة".





رئيس الهيئة





ثم قال كرم: "نحتفي اليوم أيضا بإطلاق منصة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمراقبة تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، وهذه المنصة هي منصة حية ليست تقريرا ثابتا يصدر مرة واحدة أو إثنتين، فهي تحدث بصورة مستمرة مما يسمح بقياس التقدم ورصد أوجه النقص ومتابعة تطور مستوى الامتثال مع الوقت".





أضاف: "تغطي قاعدة بيانات المنصة حالياً أكثر من 1,480 إدارة ومؤسسة عامة مُلزَمة بأحكام القانون. استجابت 66% من هذه الجهات لطلب الهيئة وقدّمت البيانات المطلوبة، بما يعكس مستوى مهماً من التعاون يمكن البناء عليه لتعزيز التطبيق. وفي المقابل، تظهر البيانات استمرار تحديات أساسية في الامتثال، إذ لا تتجاوز نسبة الجهات التي كلّفت موظفاً أو موظفة معلومات 29%، إلى جانب نسب التزام متدنيّة بموجبات النشر الحكمي للمعلومات والوثائق التي يوجب القانون إتاحتها بصورة استباقيّة. وهذا هو جوهر الانتقال من مجرد الاستجابة للطلبات الفردية إلى ترسيخ الشفافية كممارسة يومية داخل الإدارة العامة".





أضاف: "كما تشكّل المنصة مرجعاً للإدارات والمؤسسات العامة نفسها، يساعدها على تقييم مستوى امتثالها، وتحديد الثغرات، ومتابعة التقدم المحقق. وفي الوقت نفسه، توسّع المنصة القدرة الرقابية للهيئة التي لا تستطيع أن تراقب بشكل مباشر ومستمر كل إدارة ومؤسسة عامة في لبنان. لكن عندما تصبح المعلومات والبيانات متاحة، يصبح المواطنون والصحافيون والمجتمع المدني والباحثون شركاء في هذه الرقابة، ويصبح بإمكانهم التحقق والمتابعة والمساءلة استناداً إلى الوقائع والبيانات".





وتابع: "كما يخدم هذا العمل بشكل مباشر التوجهات التي تقوم عليها الاستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد، والتي نقوم اليوم بإعدادها مع الحكومة. ومن هذا المنطلق سوف تعطي الهيئة الأولوية لتعزيز تطبيق موجبات النشر الحكمي ولا ننتظر أن يقوم أحد من الاشخاص لطلب هذه المعلومة من الادارة. وهذا يوفر عملا كثيرا على الهيئة، لأن الهيئة هي المرجع الذي ينظر في الطعون والاعتراضات على طلبات الرد".