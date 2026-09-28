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لبنان

كم تكلّف الجامعة اللبنانية فعلياً؟ أرقام تكشف مصيبة الطلاب!

إعداد "لبنان24"

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Lebanon 24
28-09-2026 | 14:00
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كم تكلّف الجامعة اللبنانية فعلياً؟ أرقام تكشف مصيبة الطلاب!
كم تكلّف الجامعة اللبنانية فعلياً؟ أرقام تكشف مصيبة الطلاب! photos 0
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رسم التسجيل في مرحلة الإجازة في الجامعة اللبنانية للعام 2026-2027 هو 13,085,000 ليرة، أي نحو 146 دولاراً في السنة و16 دولاراً في الشهر. على هذا الرقم تقوم صفة "الجامعة شبه المجانية". لكن هذا الرقم يخص طالباً يسكن قرب الجامعة. أما الطالب الآتي من عكار أو البقاع أو الجنوب، ولا يجد اختصاصه في فرع منطقته، فتبدأ فاتورته عند باب بيته.
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احتسبنا كلفة الوصول إلى مجمّع الحدث من ثلاث مدن، بالمسافات الفعلية. واعتمدنا سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان على أساس 2,845,000 ليرة، أي 1.59 دولار لليتر. وافترضنا سيارة تستهلك 8 ليترات لكل 100 كلم، و20 يوم حضور في الشهر.


طالب حلبا الذي يستعمل سيارته يدفع في شهر واحد أربعة أضعاف رسم تسجيله السنوي. وفي سنة دراسية من تسعة أشهر يصرف على البنزين وحده نحو 5,200 دولار، من دون الصيانة. ويقضي على الطريق 77 ساعة في الشهر، أي أكثر من أسبوع ونصف اسبوع من دوام عمل كامل.

 
"الفان" أرخص، لكنه لا يغيّر المعادلة كثيراً.

بأدنى تعرفة رسمية معلنة على خط بعلبك-بيروت، وهي 285 ألف ليرة للراكب، يدفع الطالب 570 ألف ليرة يومياً ذهاباً وإياباً، أي ثمن أكثر من سبع ربطات خبز. هذا يعني 127 دولاراً في الشهر، أي 41% من الحد الأدنى للأجور، و1,146 دولاراً في السنة، أي نحو ثمانية أضعاف رسم التسجيل. ولا يشمل هذا الرقم الانتقال من موقف الكولا إلى الحدث.

 

ثم تأتي الطباعة. يتراوح سعر الصفحة بالأبيض والأسود حول الكليات بين 15 و20 ألف ليرة. عشر محاضرات من عشرين صفحة في الشهر تكلّف بين 34 و45 دولاراً، أي أكثر من ضعفي حصة الشهر من رسم التسجيل.

 
البديل من الطريق هو السكن، لكنه غير متاح لمعظم الطلاب. صُمّم السكن الجامعي في الحدث لـعدد معين ومحدود، فيما بلغ عدد المسجلين في الجامعة العام الماضي 66,035 طالباً. وخارج الحرم يبدأ إيجار أصغر "غرفة" في بيروت من نحو 350 دولاراً. حتى لو تقاسمها طالبان، تبقى حصة كل منهما 175 دولاراً، أي 56% من الحد الأدنى للأجور قبل أي وجبة.

 
هنا يظهر الفرق بين طالب يعمل وطالب لا يعمل. الحد الأدنى للأجور 28 مليون ليرة، أي 313 دولاراً، وهو ما يساوي نحو 1.5 دولار للساعة على أساس 48 ساعة عمل في الأسبوع.

 
الطالب الذي لا يعمل تتحمّل عائلته عنه بين 127 و580 دولاراً شهرياً للنقل وحده، أي ما بين 41% و185% من راتب كامل بالحد الأدنى.

 
الطالب الذي يعمل بالحد الأدنى يحتاج إلى 97 ساعة عمل ليدفع رسم التسجيل. وليغطي "فان" بعلبك يحتاج إلى أكثر من أربع ساعات عمل عن كل يوم حضور. أما بنزين حلبا فيحتاج إلى 19 ساعة عمل عن كل يوم دراسة، وهذا مستحيل. وإذا عمل أربع ساعات يومياً فسيجني نحو 120 دولاراً في الشهر، وهي بالكاد تغطي "الفان" وحده. ويصبح يومه ثلاث ساعات ونصف الساعة على الطريق، وأربع ساعات في العمل، ثم المحاضرات والدرس.

 
وعلى الرغم من أن رسم الجامعة متساوٍ بين الطلاب، إلا أنّ الطريق إليها ليس متساوياً. فطالب الأطراف لا يُسأل عن  قدرة عائلته على دفع ثمن الطريق، وعن قدرته هو على الجمع بين الدراسة والعمل والساعات التي يقضيها في الفان.
 
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