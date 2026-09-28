تخريج دورة "سيف الوطن".. دفعة جديدة تنضم إلى أمن الدولة

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أقيم في معهد في حفل تخريج دورة "سيف الوطن"، في ختام دورة التنشئة العسكرية والمسلكية للمأمورين المتمرنين في ، بحضور ممثلين عن والقضائية وعدد من الضباط والمدربين.وتخلل الحفل استعراض للقوى وأداء الخريجين قسم اليمين، إلى جانب محاكاة لمهمات أمنية نفذها متخرجون من الذكور والإناث.وأكد ممثل لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، العميد يوسف الشدياق، أن اختيار المتخرجين جرى وفق معايير الكفاءة والجدارة، داعياً إياهم إلى الالتزام بالقانون وحماية هيبة الدولة من دون التعسف في استعمال السلطة، ومواكبة أساليب العمل الأمني الحديثة، ولا سيما في مكافحة الفساد.وأشار الشدياق إلى جهود قيادة في تطوير العمل الأمني والإداري، وتعزيز الرعاية الصحية والاجتماعية للعسكريين والمتقاعدين وعائلاتهم، مستذكراً تضحيات المديرية والأجهزة الأمنية.، شدد ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد ، قائد المعهد العميد أحمد عبلا، على أهمية التدريب في إعداد رجل أمن يتمتع بالمهارات المهنية ويحترم الإنسان والقانون، مؤكداً أن سلوك العسكري يشكل عاملاً أساسياً في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسة الأمنية.واختُتم الحفل بتبادل الدروع التذكارية وإقامة حفل كوكتيل بالمناسبة.