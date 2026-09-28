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لبنان

تخريج دورة "سيف الوطن".. دفعة جديدة تنضم إلى أمن الدولة

Lebanon 24
28-09-2026 | 14:38
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تخريج دورة سيف الوطن.. دفعة جديدة تنضم إلى أمن الدولة
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أقيم في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون حفل تخريج دورة "سيف الوطن"، في ختام دورة التنشئة العسكرية والمسلكية للمأمورين المتمرنين في المديرية العامة لأمن الدولة، بحضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية والقضائية وعدد من الضباط والمدربين.
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وتخلل الحفل استعراض للقوى وأداء الخريجين قسم اليمين، إلى جانب محاكاة لمهمات أمنية نفذها متخرجون من الذكور والإناث.

وأكد ممثل المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، العميد يوسف الشدياق، أن اختيار المتخرجين جرى وفق معايير الكفاءة والجدارة، داعياً إياهم إلى الالتزام بالقانون وحماية هيبة الدولة من دون التعسف في استعمال السلطة، ومواكبة أساليب العمل الأمني الحديثة، ولا سيما في مكافحة الفساد.

وأشار الشدياق إلى جهود قيادة أمن الدولة في تطوير العمل الأمني والإداري، وتعزيز الرعاية الصحية والاجتماعية للعسكريين والمتقاعدين وعائلاتهم، مستذكراً تضحيات شهداء المديرية والأجهزة الأمنية.

من جهته، شدد ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، قائد المعهد العميد أحمد عبلا، على أهمية التدريب في إعداد رجل أمن يتمتع بالمهارات المهنية ويحترم الإنسان والقانون، مؤكداً أن سلوك العسكري يشكل عاملاً أساسياً في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسة الأمنية.

واختُتم الحفل بتبادل الدروع التذكارية وإقامة حفل كوكتيل بالمناسبة.
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