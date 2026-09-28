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لبنان

كيف منعت إسرائيل انكشاف عملية "البيجر"؟ تفاصيل جديدة

Lebanon 24
28-09-2026 | 15:40
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كيف منعت إسرائيل انكشاف عملية البيجر؟ تفاصيل جديدة
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كشفت القناة 12 الإسرائيلية تفاصيل جديدة زعمت إنها لم تكن متاحة للنشر سابقاً بشأن عملية تفجير أجهزة "البيجر" في أيلول 2024، مشيرة إلى أن إسرائيل نفذت عمليات سرية لمنع اكتشاف حقيقة الأجهزة قبل موعد تفجيرها.
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وبحسب القناة، تأتي التفاصيل الجديدة بالتزامن مع اقتراب عرض فيلم "Paging Hezbollah"، للمخرج جاستن بولاك، في الولايات المتحدة في 30 تشرين الأول، والذي يتناول كواليس العملية ومراحل التخطيط لها واختراق سلسلة إمداد "حزب الله".

وزعمت القناة 12 أن إسرائيل اكتشفت، في الأسبوع الأول من آب 2024، وجود شخص في "حزب الله" بدأ يشك في أجهزة "البيجر" وسعى إلى فحصها، ما أثار مخاوف من انكشاف العملية قبل تنفيذها.

ووفق الرواية الإسرائيلية، تقرر اغتيال هذا الشخص، إلا أن إسرائيل تعمدت إخفاء حقيقة أنه كان الهدف الأساسي للعملية، وأظهرت شخصاً آخر كان برفقته على أنه المستهدف، في محاولة للحفاظ على سرية عملية "البيجر".

وأضافت القناة أن إسرائيل تحركت مجدداً بعدما علمت بوصول شحنة من إيران تضم أجهزة فحص كان من المفترض استخدامها لفحص أجهزة "البيجر"، فعمدت إلى استهداف الشحنة وتدمير أجهزة الفحص، مع إخفاء الهدف الحقيقي للضربة أيضاً.

ونقلت القناة عن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت قوله إن إسرائيل علمت، مطلع آب، بوجود شكوك حول الأجهزة، مضيفاً: "اذهبوا إلى قائمة الذين جرى اغتيالهم، لأننا اغتلناه إلى جانب شخص آخر، تحت ذرائع مختلفة". وتابع أنه بعد اكتشاف وصول أجهزة مخصصة لفحص "البيجر"، قامت إسرائيل بتدميرها "إلى جانب أشياء أخرى".

وأشارت القناة إلى أن غالانت كان قد أدلى بهذه المعلومات خلال مقابلة قبل نحو عام ونصف العام، إلا أن أجزاء منها بقيت خاضعة للرقابة العسكرية الإسرائيلية، قبل السماح بنشرها الآن.

ويتضمن الفيلم مقابلات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس جهاز "الموساد" السابق دافيد برنياع، وقائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري غوردين.

وبحسب القناة 12، يعرض الفيلم كيفية اختراق إسرائيل شبكة اتصالات "حزب الله" وسلسلة إمداده، والطريقة التي جرى من خلالها تصميم الأجهزة وتسويقها وإدخالها، وصولاً إلى استخدامها من قبل عناصر الحزب.

كما يقدم الفيلم العملية باعتبارها نتاج سنوات من التخطيط والتضليل والعمل الاستخباراتي، وليس عملية منفردة جرى التحضير لها خلال فترة قصيرة، ويتتبع المراحل التي سبقت تفجير الأجهزة وكيف عملت إسرائيل على منع اكتشافها قبل تنفيذ العملية.
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