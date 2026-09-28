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لبنان

وزير الخزانة الأميركي بعد لقائه سلام: لتعطيل الشبكات المالية التابعة لحزب الله وإيران

Lebanon 24
28-09-2026 | 23:08
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وزير الخزانة الأميركي بعد لقائه سلام: لتعطيل الشبكات المالية التابعة لحزب الله وإيران
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بحث وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مع رئيس الوزراء نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر إصلاحات القطاع المالي الرئيسية في البلاد.

وأكد بيسنت على مناقشة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتعطيل الشبكات المالية التابعة لإيران وحزب الله، وأهمية الإصلاحات الجوهرية في القطاع المالي لاستعادة الثقة في النظام المصرفي اللبناني".

كما عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعاً مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، ورئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) مختار ديوب، في مقر البنك الدولي في واشنطن، بحضور المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي آنا بيردي، والمدير العام للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) تسوتومو ياماموتو، والمدير التنفيذي في مجموعة البنك الدولي عبد العزيز الملا.
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وشارك في الاجتماع وزير المالية ياسين جابر، ووزير الطاقة والمياه جو الصدي، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأميركية ندى حمادة معوض.

وجرى خلال اللقاء البحث في مسار التعاون بين لبنان ومجموعة البنك الدولي، وسبل توسيعه بما يواكب أولويات الحكومة في الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.

كما أثار الرئيس سلام أهمية العمل على تطوير مشاريع الربط والتكامل الإقليمي في مجالي البنى التحتية والطاقة.

كما جرى البحث في المشاريع التي يدعمها البنك الدولي في لبنان، وسبل تأمين مزيد من الدعم والتمويل للمشاريع ذات الأولوية، ولا سيما في قطاعات الطاقة والمياه والبنى التحتية، إضافة إلى التحول الرقمي وشبكات الأمان الاجتماعي.
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