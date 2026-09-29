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لبنان

أجواء خريفية بامتياز.. الأمطار مُستمرة وستشتد في هذا الوقت

Lebanon 24
29-09-2026 | 00:37
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أجواء خريفية بامتياز.. الأمطار مُستمرة وستشتد في هذا الوقت
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أفادت صفحة Lebanese Daily Weather  المُتخصصة بالأحوال الجوية  ان الأجواء الخريفية المتقلبة تستمر بالتأثير على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، مع بقاء الأجواء على موعد مع فترات من الغيوم والأمطار، تتخللها انفراجات مؤقتة قبل أن تعود الفعالية الجوية إلى الواجهة من جديد. 
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وأشارت إلى ان المعطيات الحالية تُشير إلى استمرار الطقس من دون استقرار كامل، مع فرص لهطولات متفرقة قد تختلف شدتها وتوزعها من منطقة إلى أخرى.

وأضافت: "خلال بداية الأسبوع، يبقى الطقس خريفياً متقلباً، مع ظهور السحب على فترات واحتمال هطول أمطار متفرقة، قد تترافق أحياناً مع نشاط في الرياح واحتمال حدوث برق ورعد، ولا سيما في المناطق الشمالية وبعض المناطق المرتفعة والساحلية المواجهة للبحر. ومع تقدم الأيام، لا يبدو أن الأجواء ستتجه نحو استقرار طويل؛ إذ من المتوقع أن نشهد انفراجات مؤقتة بين موجة وأخرى، بحيث تشرق الشمس لفترات وتتحسن الأجواء نسبياً، قبل أن تعود الغيوم بالتكاثف وتتجدد فرص الهطول. وهذا يجعل الأسبوع أشبه بحالة جوية متحركة، لا يمكن اختصارها بيوم ماطر وآخر مستقر بشكل ثابت."

وبحسب الصفحة، الفترات الأكثر فعالية قد تشهد أمطاراً غزيرة نسبياً على بعض المناطق، خصوصاً عند تكاثف السحب الركامية، مع احتمال العواصف الرعدية محلياً ونشاط الرياح وارتفاع موج البحر في الفترات الأكثر اضطراباً.

أما المناطق الشمالية، عكار، الضنية والمرتفعات فتبقى من المناطق التي تستحق المتابعة خلال هذا الأسبوع، مع إمكانية تفاوت كميات الأمطار بشكل واضح بين منطقة وأخرى بحسب مسار السحب ومكان تمركزها.

وقالت الصفحة: "بشكل عام، نحن أمام أسبوع خريفي منعش ومتقلب، عنوانه الغيوم والأمطار والانفراجات المتقطعة، مع اشتداد للفعالية الجوية من حين إلى آخر، قبل أن تعود الأجواء إلى الهدوء النسبي لفترات قصيرة."



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