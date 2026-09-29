"الحزب" لن يشارك!؟

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تؤكد مصادر مطلعة أن" " لا يزال، حتى اللحظة، غير معني بالتوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة، ولا يبدو في وارد الدخول في أي مواجهة، حتى في حال اتسعت رقعة التصعيد خلال المرحلة المقبلة.وبحسب المصادر، يفضّل "الحزب" الحفاظ على الواقع الميداني القائم في وعدم الانجرار إلى معركة جديدة، خصوصًا في ظل الخسائر الكبيرة التي تعرض لها خلال المرحلة الماضية.وتشير المصادر إلى أن الأولوية حاليًا هي انتظار ما ستؤول إليه وإمكان الوصول إلى تسوية أوسع، من دون تحميل "الحزب" وبيئته مزيدًا من الأثمان أو فتح جبهة قد تكون كلفتها مرتفعة.