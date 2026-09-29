الرد حتى على الحلفاء

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يبدو أن توجّهًا واضحًا بدأ يترسخ لدى " " في المرحلة الأخيرة، يقوم على عدم ترك أي انتقاد سياسي يتعرض له من دون رد، خصوصًا عندما يأتي هذا الانتقاد من حلفاء سابقين أو قوى كانت تربطها به علاقات سياسية وثيقة.وقد ظهر هذا المسار خلال السجالات التي شهدها مجلس النواب في الفترة الماضية، حيث حرص الحزب على الرد مباشرة على المواقف التي استهدفته أو انتقدت خياراته.كما برز التوجه نفسه في التعامل مع المواقف الأخيرة لرئيس" " ، ما يوحي بأن "الحزب" انتقل إلى مرحلة مختلفة في إدارة علاقاته مع حلفائه السابقين، تقوم على الرد بالمثل وعدم تجاهل الانتقادات.