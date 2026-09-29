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لبنان

الرد حتى على الحلفاء

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
29-09-2026 | 02:15
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يبدو أن توجّهًا واضحًا بدأ يترسخ لدى "حزب الله" في المرحلة الأخيرة، يقوم على عدم ترك أي انتقاد سياسي يتعرض له من دون رد، خصوصًا عندما يأتي هذا الانتقاد من حلفاء سابقين أو قوى كانت تربطها به علاقات سياسية وثيقة.
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وقد ظهر هذا المسار خلال السجالات التي شهدها مجلس النواب في الفترة الماضية، حيث حرص الحزب على الرد مباشرة على المواقف التي استهدفته أو انتقدت خياراته.
كما برز التوجه نفسه في التعامل مع المواقف الأخيرة لرئيس"التيار الوطني الحر" جبران باسيل، ما يوحي بأن "الحزب" انتقل إلى مرحلة مختلفة في إدارة علاقاته مع حلفائه السابقين، تقوم على الرد بالمثل وعدم تجاهل الانتقادات.
 
المصدر: لبنان 24
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