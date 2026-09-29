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لبنان

توقيف شخصَين بجرم سلب بقوّة السّلاح في بيروت.. وهذا ما أعلنته القوى الامنية

Lebanon 24
29-09-2026 | 02:34
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توقيف شخصَين بجرم سلب بقوّة السّلاح في بيروت.. وهذا ما أعلنته القوى الامنية
توقيف شخصَين بجرم سلب بقوّة السّلاح في بيروت.. وهذا ما أعلنته القوى الامنية photos 0
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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول شخصَين يقومان بأعمال سلب في مناطق وأحياء من مدينة بيروت.
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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها لكشفهما وتوقيفهما.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّتَيهما، وهما:

 ح. ح. (مواليد عام 1984، لبناني)

ف. ص. (مواليد عام 1992، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب 14 مذكّرة عدليّة بجرائم: سرقة، نشل، تأليف عصابة، مخدّرات، حجز حريّة ومعاملة بالشدّة…

من خلال المتابعة والمراقبة الدقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشعبة من رصدهما في محلّة كورنيش المزرعة، على متن درّاجة آليّة لون أسود من دون لوحة تسجيل، حيث كمنت لهما وأوقفتهما، وضبطت الدّرّاجة ومسدّسيَن.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما، وسُلّما مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما.
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