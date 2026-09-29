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لبنان

متدربات"بيروت وينغز" في بعبدا... لقاء مع اللبنانية الأولى حول الطيران وطموحات الشابات

Lebanon 24
29-09-2026 | 03:31
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متدرباتبيروت وينغز في بعبدا... لقاء مع اللبنانية الأولى حول الطيران وطموحات الشابات
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شكرت شركة "بيروت وينغز" للبنانية الأولى نعمت عون استقبالها في قصر بعبدا عدداً من متدربات أكاديمية "بيروت وينغز" في مجال الطيران، في لقاء أتاح للمتدربات عرض تجاربهن وطموحاتهن ومسيرتهن التدريبية في عالم الطيران.
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وأكدت في بيان، أن "هذا اللقاء شكّل محطة مهمة للمتدربات، لما عكسه من اهتمام بمسيرتهن وتشجيع لطموحاتهن المهنية"، واشارت إلى "أهمية دعم المرأة اللبنانية وإتاحة الفرص أمامها لخوض مختلف المجالات، بما فيها قطاع الطيران وقيادة الطائرات"، وأعلنت انه "خلال اللقاء، عرضت المتدربات تجاربهن وشغفهن بالطيران، وتحدثن عن التحديات التي واجهتهن خلال مسيرتهن التدريبية، وعن أهمية العلم والتدريب والانضباط والثقة بالنفس في بناء المسار المهني للطيار وتحمل المسؤوليات المرتبطة بهذه المهنة".

وألقت المتدربة صوفي تنّوري كلمة باسم زميلاتها، تناولت فيها تجربتها منذ دخولها عالم الطيران، واكدت أن "الطيران لا يقتصر على المهارة، بل يتطلب المسؤولية والانضباط والثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار في مختلف الظروف"، وشكرت للبنانية الأولى دعمها للمرأة اللبنانية، معتبرة أن "تشجيع الشابات على تحقيق طموحاتهن يشكل حافزاً لمواصلة مسيرتهن بثقة وإصرار". وقالت:"البنت ما بدها حدا يرسملها الطريق... بدها بس حدا يؤمن إنو عندها القدرة تمشي فيه".

وقد أعربت الشركة عن اعتزازها بهذا اللقاء، معتبرة أن "الاهتمام بمسيرة المتدربات يشكل دعماً لرسالتها في إعداد جيل جديد من الطيارين اللبنانيين، شابات وشباناً، وفق أعلى المعايير المهنية والفنية المعتمدة في قطاع الطيران".

رئيس مجلس إدارة أكاديمية "بيروت وينغز" علي مهنا أكد من جهته، أن "المرأة في قمرة القيادة ليست استثناءً، بل كفاءة وحق"، واشار إلى أن "المتدربات يخضعن للمعايير التدريبية نفسها المعتمدة لجميع المتدربين، بدءاً من الدروس النظرية وصولاً إلى ساعات الطيران والاختبارات والتقييمات"، وشدد على  أن "الوصول  لمهنة الطيران يتطلب العلم والتدريب المتخصص والانضباط والمثابرة، إلى جانب الالتزام بأعلى المعايير المهنية والفنية"، وشكر للبنانية الأولى استقبال المتدربات والاهتمام بمسيرتهن وطموحاتهن".

أما الرئيس التنفيذي المقدم الطيار المتقاعد يوسف البيطار فاعلن أن "هدف الأكاديمية يتمثل في توفير التدريب والمعرفة والأدوات اللازمة للمتدربين، بما يمكّنهم من بناء مسار مهني في مجال الطيران وفق المعايير المعتمدة"، وقال:"ان سلامة العمليات الجوية والالتزام بالأنظمة والمحافظة على أعلى المعايير المهنية والفنية تشكل ركائز أساسية في برامج التدريب"، مؤكداً أن "إعداد الطيار الكفوء يقوم على الانضباط والمسؤولية والالتزام".

تخلل الزيارة لقاء المتدربات وإدارتها برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وتناول البحث مسيرتهن في مجال الطيران وتطلعاتهن المستقبلية، واختُتم اللقاء بالتقاط الصور التذكارية.

ختمت الشركة بيانها بدعوة كل شابة لبنانية تطمح إلى دخول مجال الطيران، التعرف إلى برامج الأكاديمية وشروط الانتساب والتدريب للبدء بخوض هذه المسيرة المهنية، مؤكدة "مواصلة جهودها في إعداد طيارين لبنانيين مؤهلين، من شابات وشبان، وفق أعلى المعايير المهنية والفنية المعتمدة في قطاع الطيران".
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