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لبنان

جو خريفي يهيّمن على الأجواء...إليكم تفاصيل الطقس

Lebanon 24
29-09-2026 | 04:00
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جو خريفي يهيّمن على الأجواء...إليكم تفاصيل الطقس
جو خريفي يهيّمن على الأجواء...إليكم تفاصيل الطقس photos 0
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يستمر الجو الخريفي المستقر نسبياً في لبنان اليوم، قبل أن تتأثر البلاد اعتباراً من يوم غد بمنخفض جوي يؤدي إلى جو متقلب وأمطار متفرقة تترافق أحياناً مع برق ورعد ورياح ناشطة، وتستمر حتى الأحد المقبل. إليكم الطقس المتوقع في الأيام المقبلة:
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الثلاثاء:
غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة ليل الثلاثاء/ الأربعاء.
 
الأربعاء:
غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تنشط الرياح وتتساقط أمطار متفرقة ، تشتدّ أحياناً اعتباراً من بعد الظهرمع حدوث برق ورعد. 

الخميس:
غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة كما تتساقط أمطار متفرقة أحياناً يرافقها برق و رعد اعتباراً من المساء ورياح ناشطة، يتخخلها حدوث انفراجات خلال النهار.  

الجمعة:
غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة كما تتساقط أمطار متفرقة أحياناً يرافقها برق و رعد ورياح ناشطة، يتوقع حدوث انفراجات خلال النهار.  

 
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