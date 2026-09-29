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لبنان

قطر ترفض مخططات الضم الإسرائيلية في لبنان وغزة

Lebanon 24
29-09-2026 | 04:18
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قطر ترفض مخططات الضم الإسرائيلية في لبنان وغزة
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أعربت دولة قطر عن رفضها التام التصريحات الإسرائيلية بشأن ضم مناطق في جنوب لبنان، ومناطق تمتد حتى "الخط الأصفر" في قطاع غزة، وأكدت أنها تُعدّ تحديا سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
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جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية القطرية صباح اليوم الثلاثاء، حثّت فيه المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته وإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف مخططاتها التوسعية وسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، القائم على إنهاء الاحتلال وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكدت موقفها الثابت تجاه الجمهورية اللبنانية الشقيقة وسيادتها على كامل أراضيها.
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