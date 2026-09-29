قطر ترفض مخططات الضم الإسرائيلية في لبنان وغزة

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أعربت دولة قطر عن رفضها التام التصريحات بشأن ضم مناطق في ، ومناطق تمتد حتى "الخط الأصفر" في ، وأكدت أنها تُعدّ تحديا سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية القطرية صباح اليوم الثلاثاء، حثّت فيه على تحمل مسؤولياته وإلزام حكومة بوقف مخططاتها التوسعية وسياستها الاستيطانية في الأراضي المحتلة.وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، القائم على إنهاء الاحتلال وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها الشرقية، كما أكدت موقفها الثابت تجاه الجمهورية الشقيقة وسيادتها على كامل أراضيها.