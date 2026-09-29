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لبنان

من الغذاء إلى المحروقات...الاقتصاد مستمرة في حملتها الرقابية

Lebanon 24
29-09-2026 | 04:33
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من الغذاء إلى المحروقات...الاقتصاد مستمرة في حملتها الرقابية
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في أحدث تقرير لها، أعلنت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، أنها و في إطار حملاتها الرقابية على مختلف الأراضي اللبنانية نفّذت 17,680 كشفاً ميدانياً منذ بداية العام ولغاية 25 أيلول الحالي، في مقدّمها سلامة الغذاء (9،872 كشفاً) ومحطات المحروقات (2،674 كشفاً) وكيل الصهاريج (1،970 كشفاً) والمولدات الكهربائية (1،045 كشفاً).
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وأكّدت مديرية حماية المستهلك أنها، خلال الفترة نفسها وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية، قد سطّرت 887 محضر ضبط بحقّ المخالفين، وذلك ضمن 20 نوعاً من الأعمال الرقابية، تشمل أسعار السلع والمواد الاستهلاكية، وسلامة الغذاء وكيل الصهاريج ومحطات المحروقات وسواها، إلى جانب المولّدات الكهربائية الخاصة التي نالت وحدها 505 محاضر.

كما تلقّت المديرية 1,735 شكوى من المستهلكين في الفترة نفسها، عبر التطبيق الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة MoET Digital Services.

وفي أسبوع واحد، من 21 ولغاية 25 أيلول، استجابت مديرية حماية المستهلك لـ 57 شكوى من المستهلكين، ونفّذت 457 كشفاً ميدانياً نتج عنها تسطير 51 محضر ضبط بحق المخالفين.

وجدّدت وزارة الاقتصاد والتجارة دعوتها للمواطنين والمستهلكين للتقدم بالشكاوى ضدّ أي مخالفات يرصدونها سواء عبر تطبيقها الإلكتروني (MoET Digital Services)، أو عبر الخط الساخن لجمعية المستهلك-لبنان (01750650).
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جمعية المستهلك

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