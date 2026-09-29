الأباتي عازار في عيد مار روحانا: مدعوون الثبات في القيم والمبادئ

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ترأس في الرهبانية الأنطونية الأباتي عازار القداس الاحتفالي لمناسبة عيد القديس ، شفيع بيت الطلبة في الدكوانة، بحضور الآباء المدبّرين، وعاونه الأب شربل بوعبود، والأب ميشال الأسطا، ولفيف من الكهنة والرهبان، بحضور حشد من الطلاب والمؤمنين. وخدمت القداس وخدمته جوقة "المجد لله" بقيادة الأب سميا الأنطوني والمرنمة تريزوبعد تلاوة الإنجيل المقدس، ألقى الأباتي عازار عظة تناول فيها سيرة القديس روحانا، متوقفًا عند عمق حياته الروحية وعلاقته بالكتاب المقدس والصلاة والتأمل والعبادة.وقال:"نحتفل اليوم بعيد القديس روحانا في هذا المركز الجميل، ونتأمل في سيرة حياة هذا القديس العظيم الذي يدل اسمه عليه. لقد كان مولعًا بالكتاب المقدس والتأمل والصلاة والعبادة للرب".وأشار إلى أن "القديس روحانا كان شفيعًا للمنطقة، وكان المؤمنون يقصدون الكابيلا، إلى جانب دير مار روكز، للتبرك والصلاة"، لافتًا إلى أن "الكابيلا دُمّرت خلال الحرب".ودعا إلى "استلهام سيرة القديس روحانا والاقتداء بإيمانه"، مؤكدًا "أهمية الثبات في القيم والمبادئ ، والتمسّك بالصلاة والإيمان والسعي إلى القداسة، خصوصًا في ظل التحديات التي يواجهها الإنسان والمجتمع".، ألقى الأب بوعبود كلمة رحّب فيها بالمشاركين في الاحتفال، معربًا عن فرحه بـ"هذا اللقاء الروحي الذي يجمع الكهنة والرهبان والطلاب والمؤمنين حول شفيع بيت الطلبة".واختُتم الاحتفال بروح من الصلاة والشكر، على "أمل أن يبقى عيد القديس روحانا مناسبة سنوية متجددة لتعميق الإيمان وتعزيز روح الأخوّة والمحبة".