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لبنان

الأمن العام اعلن النتائج النهائية لمباراة التطوع

Lebanon 24
29-09-2026 | 06:04
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الأمن العام اعلن النتائج النهائية لمباراة التطوع
الأمن العام اعلن النتائج النهائية لمباراة التطوع photos 0
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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي:
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صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن ، وذلك بموجب القرار رقم 2452/أع/ص/ق تاريخ 24/08/2026 والقرار رقم 2454/أع/ص/ق تاريخ 14/09/2026.

يطلب إلى المرشحين الناجحين المقبولين الإلتحاق (باللباس الرياضي) لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية، وفقاً لما يلي:

أولاً لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن: بتاريخ 17/10/2026 الساعة ٧،٠٠ صباحاً في معهد قوى الأمن الداخلي - عرمون.

ثانياً لرتبة مأمور متمرن : بتاريخ 12/10/2026 الساعة ٧،٠٠ صباحاً في معسكر عرمان- مؤسسة الجيش.

للإطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب إصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الإجتماعي.
 
Website www.general-security.gov.lb
Instagram https://www.instagram.com/dgsglb
Facebook https://www.facebook.com/DGSGLB
X https://x.com/DGSGLB
WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VbCfcGh0bIdmDws5eQ1Z
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