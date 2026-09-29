الأمن العام اعلن النتائج النهائية لمباراة التطوع

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام
الإعلان التالي:
صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن ، وذلك بموجب القرار رقم 2452/أع/ص/ق تاريخ 24/08/2026 والقرار رقم 2454/أع/ص/ق تاريخ 14/09/2026.
يطلب إلى المرشحين الناجحين المقبولين الإلتحاق (باللباس الرياضي) لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية، وفقاً لما يلي:
أولاً لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن: بتاريخ 17/10/2026 الساعة ٧،٠٠ صباحاً في معهد قوى الأمن الداخلي
- عرمون
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ثانياً لرتبة مأمور متمرن : بتاريخ 12/10/2026 الساعة ٧،٠٠ صباحاً في معسكر عرمان- مؤسسة الجيش.
للإطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب إصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن
العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الإجتماعي.
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