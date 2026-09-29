لقاء تعاون بين الجامعة اللبنانية ونقابة المحامين في طرابلس

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استقبل رئيس الدكتور بسام بدران، في مكتبه بمبنى الإدارة المركزية – المتحف، نقيب المحامين في مروان ضاهر يرافقه عضوا النقيب سامي الحسن والأستاذ طوني والدكتور المحامي بن مكي، وذلك بحضور عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الدكتور حبيب القزي.وافادت الجامعة في بيان ان"اللقاء بحث في تعزيز التعاون بين النقابة والجامعة، لا سيَما في المجالات الأكاديمية والمهنية والقانونية، بما يساهم في تطوير التعليم القانوني وربطه بالممارسة العملية لمهنة المحاماة.في ختام اللقاء، تم الاتفاق على إعداد اتفاقية مشتركة تحدد مجالات التعاون وآلياته، على أن تشمل تنظيم دورات تدريبية متخصصة في الوساطة والتحكيم وتوفير فرص تدريب لطلاب الماستر المهني في الحقوق وتنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المشتركة.وشدد الطرفان على أن هذا التعاون يشكل خطوة في اتجاه تعزيز التكامل بين الجامعة الوطنية ونقابة المحامين في طرابلس، ودعم جيل جديد من الحقوقيين القادرين على مواكبة التطورات القانونية ومتطلبات العدالة وسيادة القانون".