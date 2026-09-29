تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرئيس عون استقبل الحوت... واطلع منه على موعد بدء وصول طائرات "الميدل ايست" الجديدة

Lebanon 24
29-09-2026 | 06:35
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الرئيس عون استقبل الحوت... واطلع منه على موعد بدء وصول طائرات الميدل ايست الجديدة
الرئيس عون استقبل الحوت... واطلع منه على موعد بدء وصول طائرات الميدل ايست الجديدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل الرئيس جوزاف عون رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط الأستاذ محمد الحوت، وعرض معه حركة الملاحة في مطار رفيق الحريري الدولي، وأوضاع الشركة والعاملين فيها، والتطور الذي حققته خلال الأعوام الماضية، على الرغم من الظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان.
Advertisement

وفي هذا الإطار، أطلع الحوت الرئيس عون على موعد بدء وصول الدفعة الأولى من الطائرات الجديدة التي اشترتها الشركة، اعتباراً من تشرين الثاني المقبل، وتضمّ أربع طائرات من طرازَي ايرباص ٣٢١ RLX  وإيرباص NEO 330، على أن تصل الدفعة الثانية، التي تضمّ أربع طائرات أيضاً، قبل النصف الأول من عام ٢٠٢٧.

ولفت إلى أن طائرات إيرباص NEO 330، المخصّصة للرحلات البعيدة، ستُشغَّل على خط بيروت–نيويورك، الذي تجري التحضيرات حالياً لتشغيله، وفق ما تمّ الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس عون إلى واشنطن ومحادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كذلك، أطلع الحوت رئيس الجمهورية على التحضيرات لبدء شركة Fly Beirut عملها في حزيران ٢٠٢٧، على أن تقدّم رحلات بتعرفة مخفّضة. وأشار إلى استقدام ثلاث طائرات لتشغيلها ضمن الشركة الجديدة، فيما يجري تجهيز ثلاث طائرات أخرى للغرض نفسه.

وأعرب الرئيس عون عن تقديره للجهود المبذولة لتطوير شركة طيران الشرق الأوسط والتقدّم الذي حققته خلال الأعوام الماضية، منوّهاً بإدارتها والعاملين فيها من طيّارين وفنيين وإداريين، الذين جعلوا منها صورة مشرقة للبنان في العالم.
مواضيع ذات صلة
الرئيس جوزاف عون عرض مع سفير لبنان في فرنسا ربيع الشاعر عمل السفارة في تعزيز العلاقات اللبنانية الفرنسية واطّلع منه على اوضاع الجالية اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 20:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الرئيس سلام إلى ساحة النجمة قبيل بدء جلسة مجلس النواب
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 20:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام لـ"الجديد": لا موعد محدداً حتى الآن لاستئناف المفاوضات
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 20:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي استقبل الصمد وتسلّم منه مذكرة تحت عنوان "نداء وطني دفاعاً عن الطائف والدستور"
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 20:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

المدير العام

الشرق الأوسط

الرئيس عون

الجمهوري

رئيس عون

الحريري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:06 | 2026-09-29
Lebanon24
12:51 | 2026-09-29
Lebanon24
12:48 | 2026-09-29
Lebanon24
12:38 | 2026-09-29
Lebanon24
11:48 | 2026-09-29
Lebanon24
11:31 | 2026-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24