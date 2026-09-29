الرئيس عون استقبل الحوت... واطلع منه على موعد بدء وصول طائرات "الميدل ايست" الجديدة

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استقبل الرئيس جوزاف عون رئيس مجلس الإدارة لشركة طيران الأستاذ محمد الحوت، وعرض معه حركة الملاحة في مطار رفيق الدولي، وأوضاع الشركة والعاملين فيها، والتطور الذي حققته خلال الأعوام الماضية، على الرغم من الظروف الصعبة التي مرّ بها .وفي هذا الإطار، أطلع الحوت على موعد بدء وصول الدفعة الأولى من الطائرات الجديدة التي اشترتها الشركة، اعتباراً من تشرين الثاني المقبل، وتضمّ أربع طائرات من طرازَي ايرباص ٣٢١ RLX وإيرباص NEO 330، على أن تصل الدفعة الثانية، التي تضمّ أربع طائرات أيضاً، قبل النصف الأول من عام ٢٠٢٧.ولفت إلى أن طائرات إيرباص NEO 330، المخصّصة للرحلات البعيدة، ستُشغَّل على خط بيروت–نيويورك، الذي تجري التحضيرات حالياً لتشغيله، وفق ما تمّ الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس عون إلى ومحادثاته مع الرئيس الأميركي .كذلك، أطلع الحوت رئيس الجمهورية على التحضيرات لبدء شركة Fly Beirut عملها في حزيران ٢٠٢٧، على أن تقدّم رحلات بتعرفة مخفّضة. وأشار إلى استقدام ثلاث طائرات لتشغيلها ضمن الشركة الجديدة، فيما يجري تجهيز ثلاث طائرات أخرى للغرض نفسه.وأعرب الرئيس عون عن تقديره للجهود المبذولة لتطوير شركة طيران الشرق الأوسط والتقدّم الذي حققته خلال الأعوام الماضية، منوّهاً بإدارتها والعاملين فيها من طيّارين وفنيين وإداريين، الذين جعلوا منها صورة مشرقة للبنان في العالم.