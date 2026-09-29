وزير الدفاع الماليزي في اليرزة.. ماذا بحث مع منسى؟

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استقبل اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة الماليزي محمد خالد بن نور الدين، على رأس وفد عسكري ودبلوماسي، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، إضافة إلى التطورات في والمنطقة.وأشاد منسى بالدعم الماليزي المستمر للبنان، ولا سيما مشاركة كوالالمبور في قوات "اليونيفيل" منذ نحو عقدين، مثمناً دور الكتيبة الماليزية في الجنوب ومبادراتها الإنسانية والإنمائية لمساندة المجتمعات المحلية.وتناول اللقاء المرحلة التي ستلي انتهاء مهام "اليونيفيل" نهاية العام الحالي، والمشاورات الجارية بشأن البدائل الممكنة بما يدعم الأمن والاستقرار في الجنوب.كما أطلع منسى نظيره الماليزي على تداعيات الاعتداءات المتواصلة على لبنان، وتطرق إلى اتفاق الإطار الموقّع في ، مشدداً على ضرورة تنفيذ البنود المتعلقة بالانسحاب ووقف إطلاق النار، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.، أعرب وزير الدفاع الماليزي عن رغبة بلاده في توسيع التعاون مع لبنان، ولا سيما مع الجيش، معلناً تقديم هبة للمؤسسة العسكرية من الكتيبة الماليزية العاملة ضمن "اليونيفيل"، تشمل عتاداً وتجهيزات عسكرية مختلفة لدعم قدراتها.