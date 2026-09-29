وزير الدفاع الماليزي في اليرزة.. ماذا بحث مع منسى؟

استقبل وزير الدفاع الوطني
اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة وزير الدفاع
الماليزي محمد خالد بن نور الدين، على رأس وفد عسكري ودبلوماسي، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، إضافة إلى التطورات في لبنان
والمنطقة.
وأشاد منسى بالدعم الماليزي المستمر للبنان، ولا سيما مشاركة كوالالمبور في قوات "اليونيفيل" منذ نحو عقدين، مثمناً دور الكتيبة الماليزية في الجنوب ومبادراتها الإنسانية والإنمائية لمساندة المجتمعات المحلية.
وتناول اللقاء المرحلة التي ستلي انتهاء مهام "اليونيفيل" نهاية العام الحالي، والمشاورات الجارية بشأن البدائل الممكنة بما يدعم الأمن والاستقرار في الجنوب.
كما أطلع منسى نظيره الماليزي على تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية
المتواصلة على لبنان، وتطرق إلى اتفاق الإطار الموقّع في واشنطن
، مشدداً على ضرورة تنفيذ البنود المتعلقة بالانسحاب ووقف إطلاق النار، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
من جهته
، أعرب وزير الدفاع الماليزي عن رغبة بلاده في توسيع التعاون مع لبنان، ولا سيما مع الجيش، معلناً تقديم هبة للمؤسسة العسكرية من الكتيبة الماليزية العاملة ضمن "اليونيفيل"، تشمل عتاداً وتجهيزات عسكرية مختلفة لدعم قدراتها.