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لبنان

سلام: اللبنانيون اتفقوا على حصر السلاح وعلى حزب الله الالتزام بهذا المبدأ

Lebanon 24
29-09-2026 | 12:38
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سلام: اللبنانيون اتفقوا على حصر السلاح وعلى حزب الله الالتزام بهذا المبدأ
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أكد رئيس الوزراء نواف سلام، أن لبنان ملتزم ببسط سيادة الدولة، مؤكدا أن اللبنانيين اتفقوا على حصر السلاح بيد الدولة، وعلى حزب الله الالتزام بهذا المبدأ.

وقال في تصريحات لـ«الشرق بلومبرغ» إن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان «اليونيفيل» لن تستمر بشكلها الحالي.

وفي الشأن الاقتصادي، قال سلام إن الحكومة قدمت مشروعاً إلى مجلس النواب يمهد للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
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كما أشار سلام إلى وجود تعاون كبير مع سوريا لضبط الحدود ومنع تهريب المخدرات، مؤكداً أن لبنان يريد بناء علاقات جديدة مع سوريا تقوم على المصالحة المشتركة.وأوضح سلام  أنه طلب تعيين سفير جديد لإيران في لبنان بدلاً من السفير السابق، مشدداً على أن العلاقة بين البلدين يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل.

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