سلام: اللبنانيون اتفقوا على حصر السلاح وعلى حزب الله الالتزام بهذا المبدأ

أكد رئيس الوزراء ، أن ملتزم ببسط ، مؤكدا أن اللبنانيين اتفقوا على حصر السلاح بيد الدولة، وعلى الالتزام بهذا المبدأ.

وقال في تصريحات لـ«الشرق بلومبرغ» إن قوة المؤقتة في «اليونيفيل» لن تستمر بشكلها الحالي.

وفي الشأن الاقتصادي، قال سلام إن الحكومة قدمت مشروعاً إلى مجلس النواب يمهد للتوصل إلى اتفاق مع .

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كما أشار سلام إلى وجود تعاون كبير مع لضبط الحدود ومنع تهريب المخدرات، مؤكداً أن لبنان يريد بناء علاقات جديدة مع سوريا تقوم على المصالحة المشتركة.وأوضح سلام أنه طلب تعيين سفير جديد لإيران في لبنان بدلاً من السفير السابق، مشدداً على أن العلاقة بين البلدين يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل.